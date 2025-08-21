भोपाल में मछली परिवार की तीन मंजिला आलीशान कोठी पर चला बुलडोजर, भारी पुलिसबल तैनात

बुलडोजर एक्शन के दौरान वैसे तो मछली परिवार का कोई सदस्य मौके पर मौजूद नहीं रहा, लेकिन क्षेत्रीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर मौजूद रही, जिसके चलते हालात को मद्देनजर रखते हुए भारी सुरक्षा बल मौके पर तौनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि, ये कार्रवाई पूरी तरह से कानून सम्मत है। पहले ही परिजन को नोटिस देकर कोठी के भीतर से सामान हटाने का समय दिया गया था। ये भी बता दें कि, 20 दिन पूर्व भी क्षेत्र में स्थित मछली परिवार के कोठी की बाहरी दीवार समेत 6 ठिकानों को जमीदोज किया गया था। अब दूसरे चरण की कार्रवाई में सरकारी जमीन पर बनाई अवैध कोठी जमीदोज की जा रही है।