भोपाल

दिल्ली से फोन… कैबिनेट मीटिंग कैंसिल कर तुरंत रवाना हुए सीएम मोहन यादव

MP News: दिल्ली से आए एक फोन के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मंगलवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए सीएम को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक टालनी पड़ी।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 13, 2025

Madhya Pradesh CM Mohan Yadav
Madhya Pradesh CM Mohan Yadav फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

MP News: दिल्ली से आए एक फोन के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मंगलवार को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए सीएम को मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक टालनी पड़ी। इसके साथ ही सीएम को पूर्व से तय अन्य कार्यक्रम भी टालने पड़े।

क्या है वजह?

बता दें कि, सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात तब हुई, जब निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां को लेकर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल आने वाले समय में प्रदेश में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां जल्द हो सकती हैं तो प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव के आसार हैं। इसे अगले तीन वर्षों के भीतर की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। मंगलवार को हुए मुलाकात के बाद सरकार की ओर से बताया गया कि शाह को सीएम ने नए कानून लागू करने और नवाचारों से अवगत कराया। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में नवाचारों की भी जानकारी दी।

रायशुमारी पूरी, आदेश जल्द होंगे जारी

सूत्रों के मुताबिक निगम-मंडलों में नियुक्ति को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से तीन दौर की चर्चा हो चुकी है। संभवत: बिहार चुनाव से पहले आदेश जारी हो जाएंगे। कई की तो चुनाव में ड्यूटी भी लगेगी।

दूध का उत्पादन 25 प्रतिशत करेंगे

शाह को सीएम(CM Mohan Yadav) ने भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ मिलकर मध्यप्रदेश दूध के उत्पादन को 25 फीसदी तक लेकर जाएगा। अभी प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 9 फीसदी दूध होता है।

Published on:

13 Aug 2025 08:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दिल्ली से फोन… कैबिनेट मीटिंग कैंसिल कर तुरंत रवाना हुए सीएम मोहन यादव

