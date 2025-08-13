दिल्ली से फोन… कैबिनेट मीटिंग कैंसिल कर तुरंत रवाना हुए सीएम मोहन यादव

बता दें कि, सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात तब हुई, जब निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां को लेकर खूब चर्चा हो रही है। दरअसल आने वाले समय में प्रदेश में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। निगम-मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां जल्द हो सकती हैं तो प्रशासनिक स्तर पर भी बदलाव के आसार हैं। इसे अगले तीन वर्षों के भीतर की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। मंगलवार को हुए मुलाकात के बाद सरकार की ओर से बताया गया कि शाह को सीएम ने नए कानून लागू करने और नवाचारों से अवगत कराया। दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में नवाचारों की भी जानकारी दी।