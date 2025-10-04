बच्चों में बढ़ रहा कैंसर, डॉक्टर्स हैरान जिनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं उन्हें क्यों हो रही ये बीमारी

Cancer among Children: राजधानी सहित प्रदेश के अस्पतालों में हर साल दर्जनों बाल कैंसर मरीज सामने आ रहे हैं। समय पर इलाज से लगभग 80 से 90 प्रतिशत बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं। एम्स अनुसार अब तक लगभग 1100 बच्चों को कैंसर के संदेह में उपचार के लिए पंजीकृत किया गया है, जिनमें करीब 120 बच्चे फिलहाल इलाज ले रहे हैं, जबकि 80 से अधिक बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं।