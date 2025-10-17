सावधान… मिठाई-नमकीन सब में मिलावट, हर 30 में से 1 फूड सैंपल घटिया

खाद्य सुरक्षा प्रशासन, भोपाल की संयुक्त टीम ने जुमेराती स्थित महेंद्र मावा भण्डार से गुरुवार को मावा के नमूने लेने के साथ दो क्विटल मावा जब्त किया। टीम ने इतवारा स्थित सांवरिया स्वीट्स से भी मावा, मावा बर्फी, पनीर के नमूने लिए। कुंदन नमकीन से लोंग सेव, बेसन, तेल के नमूने लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। चलित खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला ने 10 नम्बर मार्केट, 6 नम्बर मार्केट से मावा, पनीर, बेसन लड्डू चांदी के वर्क, खाद्य रंग के नमूने लेकर जांच की। सभी नमूने मानक ही पाए गए निरीक्षण दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी पंकज श्रीवास्तव, अरूणेश कुमार पटेल, भोजराज धाकड़, साधना सक्सेना, पूजा शाक्या व अन्य रहे। गौरतलब है कि दीपोत्सव के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थ को लेकर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।