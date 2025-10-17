यहां पर कुबेर की नाभि में इत्र अर्पित करने से होती है धन-ऐश्वर्य और सौभाग्य की वर्षा

Dhanteras 2025: धनतेरस पर उज्जैन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक अद्भुत परंपरा निभाने पहुंचेगे। सांदीपनि आश्रम और महाकालेश्वर मंदिर के कोटितीर्थ कुड के समीप स्थित प्राचीन कुबेर प्रतिमा पर विशेष पूजा-अर्चना होगी। परंपरा के अनुसार, इस दिन श्रद्धालु कुबेर की नाभि में इन अर्पित कर सुख-समृद्धि और धनवृद्धि की कामना करते हैं। 'नाभी इत्रं समप्यत, लक्ष्मीकुबेर प्रसीदतु' का अर्थ है- कुबेर की नाभि में इन अर्पण करने से लक्ष्मी और कुबेर दोनों प्रसन्न होते हैं। कथा के अनुसार, भगवान शिव से धन के देवता का पद मिलने पर ब्रह्मा ने कुबेर से पूछा कि धन का संचित स्रोत कहां रहेगा। तब कुबेर ने कहा- मेरा उदर और विशेष रूप से नाभि ही धन का केंद्र होगी। इस पर देवताओं ने उनकी नाभि में इत्र और पुष्प अर्पित कर धन और समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। तभी से यह परंपरा प्रचलित हुई कि कुबेर की नाभि में इत्र लगाने से धन का स्थायित्व और शुभ संपत्ति की वृद्धि होती है।