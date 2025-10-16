Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

80 तोला सोने से होगा महालक्ष्मी का श्रृंगार, दुबई से आएगा स्वर्ण मुकुट

Diwali 2025: धनतेरस के साथ दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। सुख-समृद्धि के इस महापर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। शहर के प्रमुख मंदिरों में भी विशेष तैयारियां की जा रही है।

2 min read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 16, 2025

Diwali 2025

Diwali 2025 Mahalakshmi Puja (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Diwali 2025: धनतेरस के साथ दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। सुख-समृद्धि के इस महापर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। शहर के प्रमुख मंदिरों में भी विशेष तैयारियां की जा रही है। इसमें माता महालक्ष्मी, लक्ष्मीनारायण की पोशाक, आभूषणों से लेकर सभी प्रकार की तैयारियां जारी है। देश-विदेश से अलग-अलग स्थानों से मां महालक्ष्मी के लिए विशेष पोशाक, आभूषण, श्रृंगार सामग्री लाई जा रही है।

80 तोला सोने से महालक्ष्मी का श्रृंगार

भोपाल के नेहरू नगर करुणाधाम आश्रम स्थित महालक्ष्मी मंदिर में दीपोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर माता रानी का आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा। मंदिर के शाश्वत शांडिल्य ने बताया कि दिवाली के लिए माता रानी की चार पोशाक बहरीन से आ रही है, इसके साथ ही दो स्वर्ण मुकुट दुबई के भक्त द्वारा भेजे जाएंगे। इसी प्रकार दक्षिण भारत तिरुवनंतपुरम से भी झूमके, कमरबंद, अंगूठी सहित अन्य आभूषण आएंगे। दिवाली पर 80 तोला सोने से माता महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाएगा। दीपोत्सव की शुरुआत धन तेरस पर फायर शो और डिजिटल आतिशबाजी के साथ होगी।

अहमदाबाद से आएगी लक्ष्मीनारायण की ड्रेस

लक्ष्मीनारायण बिड़ला मंदिर में भी दीपोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। मंदिर के प्रबंधक केके पांडे ने बताया कि भगवान के लिए आभूषण और ड्रेस अहमदाबाद से आ रही है। इसमें भगवान लक्ष्मीनारायण सहित अन्य देवी देवताओं की पोशाक भी रहेगी। दिवाली के मौके पर सुबह से दोपहर 1 बजे तक शाम से रात्रि 10 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। आकर्षक साज सज्जा की जाएगी।

8 किलो चांदी के आभूषणों से

श्रृंगारः उत्कल समाज के जवाहर चौक 12 वफ्तर स्थित जगन्नाथ परिसर में बने महालक्ष्मी मंदिर में भी माता महालक्ष्मी का आकर्षक-श्रृंगार किया जाएगा। समिति के सचिव मानस रंजन मोहंती ने बताया कि मां महालक्ष्मी का श्रृंगार 8 किलो चांदी के आभूषणों से किया जाएगा। साथ ही विशेष पोशाक और श्रृंगार ओडिशा पुरी से आएगी। दिवाली पर 1100 दीप जलाएंगे।

105 साल पुरानी दीपमालिका से रोशन होगा मंदिर

लखेरापुरा के श्रीजी मंदिर में भी दीपोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। यहां सात दिवसीय महोत्सव की शुरुआत हो गई है। मंदिर में 105 साल पुरानी दीपमालिका प्रज्जवलित की जाएगी। श्रीकांत शर्मा ने बताया कि यह 2 क्विंटल पीतल से बनी दीप मलिका है. जिसे पिलसोद कहा जाता है। इसमें 21 दीपक है और हर दीपक में 11 बातियां एक साथ जलती है।

ये भी पढ़ें

दिवाली पर पटाखे फोड़ने की समय सीमा तय, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
जबलपुर
firecrackers on Diwali 2025

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Oct 2025 09:41 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 80 तोला सोने से होगा महालक्ष्मी का श्रृंगार, दुबई से आएगा स्वर्ण मुकुट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

AIIMS Bhopal: एम्स से चोरी हुआ प्लाज्मा बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार, जब्त हुए 8.57 लाख

AIIMS Bhopal
भोपाल

शिवराज सिंह चौहान के घर के बाहर प्रदर्शन करना पड़ा भारी, जीतू पटवारी समेत कई कांग्रेसियों पर FIR

MP Politics FIR Filed Against Jitu Patwari
समाचार

मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय में बड़ा घोटाला, 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज, ये है मामला

Madhya Pradesh Police Headquarter
भोपाल

DA Hike: महंगाई राहत में 2% बढ़ोतरी से पेंशनर्स नाखुश, सरकार पर भेदभाव करने का आरोप

DA Hike In MP
भोपाल

MP SET 2025 Notification: एमपी सेट के लिए डिटेल नोटिफिकेशन हुआ जारी, इस तारीख से आवेदन, जान लें जरुरी डिटेल्स

MP SET 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.