दिवाली पर पटाखे फोड़ने की समय सीमा तय, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

आदेश में कहा गया है कि पटाखों का ई-कॉमर्स अथवा निजी व्यक्तियों की ओर से ऑनलाइन बिकी तथा गैर लाइसेंसी बिक्री पर भी रोक रहेगी। रात आठ बजे से पहले एवं रात 10 बजे के बाद पटाखे चलाना भी प्रतिबंधित रहेगा। त्योहार के दौरान अस्पताल, नर्सिग होम, स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षण संस्थानों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों आदि जैसे शांत क्षेत्रों से 100 मीटर की दूर तक पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। आयुध निर्माणी, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम इत्यादि ज्वलनशील स्थानों पर भी पटाखे चलाना प्रतिबंधित रहेगा।