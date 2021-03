देश में 3700 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी, सीबीआई ने 11 राज्यों में मारे छापे

भोपाल। सेंट्रल ब्यूरो आफ इंवेस्टीगेशन (सीबीआई) की टीम ने 11 राज्यों के 100 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें से दो स्थान मध्यप्रदेश के हैं। गुरुवार को सीबीआई की यह कार्रवाई 3700 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी ( bank fraud cases ) के चलते यह कार्रवाई की गई है। इस मामले में 30 एफआईआर दर्ज हुई है। गुरुवार देर रात तक भोपाल और निवाड़ी जिले में छापेमारी जारी थी। जल्द ही जानकारी सामने आने वाली है।

सीबीआई के प्रवक्ता आरसी जोशी के मुताबिक देशभर की अलग-अलग बैंकों से मिली शिकायतों के आधार पर यह छापेमारी की गई है। शिकायत करने वाले बैंकों में एसबीआई, बैंक आफ बड़ौदा, पीएनबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक आफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया शामिल हैं। इन बैंकों ने अलग-अलग फर्म्स के फ्रॉड को लेकर शिकायतें की थी।

In a nationwide special drive, CBI today conducted searches at over 100 places in 11 states/UTs in connection with more than 30 cases of bank fraud amounting to over Rs 3,700 crores: CBI