CBSE Board Result 2026 Date: क्या अप्रैल में एक साथ आएंगे 10वीं-12वीं के नतीजे? देखें अपडेट

मध्यप्रदेश में भी सीबीएसई के छात्रों की निगाह अब रिजल्ट पर लगने लगी है। 10वीं की परीक्षा खत्म हो गई है, जबकि 12वीं की परीक्षा 10 अप्रैल को खत्म हो रही है। (फोटो पत्रिका)
CBSE Result 2026 Date: सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल (cbse) ने रिजल्ट जारी करने की तैयारी तेज कर दी है। पिछली बार 13 मई को दोनों रिजल्ट एक साथ आए थे। उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को एक साथ घोषित किया जाए। हालांकि रिजल्ट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
सीबीएसई के भोपाल रीजन (मध्यप्रदेश) से परीक्षा देने वालों की संख्या इस बार भी करीब ढाई लाख है। पिछले साल 12वीं में कुल 74,165 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें लड़के 38,746 और लड़कियों की संख्या 35,419 थीं। जबकि 10वीं की परीक्षा में 115645 छात्रों ने हिस्सा लिया था। मध्यप्रदेश में सीबीएसई के 1,252 संबद्ध स्कूल हैं और लगभग 475 परीक्षा केंद्र थे। गौरतलब है कि भोपाल रीजन में कक्षा 10 की परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक आयोजित की गई थी। जबकि 12वीं की परीक्षा 10 अप्रैल को खत्म होगी। इसके बाद ही रिजल्ट की तारीख (CBSE Result 2026 Date) जारी होगी।
सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की तारीखों (CBSE Result 2026 Date) की बात करें तो पिछले साल दोनों का रिजल्ट 13 मई को घोषित हुआ था। हालांकि इस बार इसे जल्दी घोषित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 10वीं का रिजल्ट 20 अप्रैल के आसपास जारी किया जा सका है। 12वीं की परीक्षा 10 अप्रैल तक खत्म होगी। इसके बाद 12वीं का रिजल्ट का काम शुरू होगा। परीक्षा खत्म होने के बाद करीब 15 से 20 दिनों का वक्त रिजल्ट बनाने में लगता है। सबकुछ ठीक रहा तो दोनों ही रिजल्ट अप्रैल माह के अंत तक जारी हो सकते हैं। क्योंकि मई माह में सेकंड एग्जाम रख दी है।
CBSE Result 2026 Date: सीबीएसई की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट कब आएगा, इस बारे में बोर्ड के किसी भी रीजन ने अब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है। बोर्ड ने छात्रों और पालकों से भी कहा है कि केवल आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करें।
CBSE 10th Results: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 10वीं परीक्षा में पिछले साल 2025 में मध्यप्रदेश के 92.71% छात्र-छात्राएं पास हुए थे। जोन के हिसाब से मध्य प्रदेश देश में 10वें नंबर पर था। कुल एक लाख 15 हजार 645 स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी। जिनमें से एक लाख 7 हजार 211 पास हुए थे। लड़कों का प्रतिशत 91.32 और लड़कियों का प्रतिशत 94.40 था। मध्यप्रदेश में 10वीं तक 1506 सीबीएसई स्कूल हैं। इनमें से बोर्ड ने 493 परीक्षा केंद्र बनाए थे।
CBSE 12th Results: पिछले साल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल (सीबीएसई) की 12वीं की परीक्षा में मध्य प्रदेश का रिजल्ट 82.46 प्रतिशत था। मध्यप्रदेश से कुल 74,502 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें से लड़कों की संख्या 38,974 और लड़कियों की संख्या 35,528 थी। एमपी में 12वीं तक सीबीएसई के कुल 1252 स्कूल हैं और कुल 475 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे।
सीबीएसई का रिजल्ट सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in, results.nic.in पर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही DigiLocker और UMANG App पर भी इसे देखा जा सकेगा। इसके लिए स्टूडेंट्स को रोल नंबर, स्कूल नंबर, एडमिट कार्ड आईडी और डेट ऑफ बर्थ भरना होगी। इसके बाद पूरी मार्कशीट ही कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख जाएगी।
वेबसाइट के अलावा सीबीएसई ने एसएमएस के जरिए भी रिजल्ट देखने की व्यवस्था की है। इस बार भी मैसेज बॉक्स में जाकर CBSE10 <रोल नंबर> <स्कूल नंबर> <सेंटर नंबर>टाइप करें और 7738299899 पर भेज दें।
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