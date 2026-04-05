CBSE Board Result 2026 Date: क्या अप्रैल में एक साथ आएंगे 10वीं-12वीं के नतीजे? देखें अपडेट

सीबीएसई की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की तारीखों (CBSE Result 2026 Date) की बात करें तो पिछले साल दोनों का रिजल्ट 13 मई को घोषित हुआ था। हालांकि इस बार इसे जल्दी घोषित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 10वीं का रिजल्ट 20 अप्रैल के आसपास जारी किया जा सका है। 12वीं की परीक्षा 10 अप्रैल तक खत्म होगी। इसके बाद 12वीं का रिजल्ट का काम शुरू होगा। परीक्षा खत्म होने के बाद करीब 15 से 20 दिनों का वक्त रिजल्ट बनाने में लगता है। सबकुछ ठीक रहा तो दोनों ही रिजल्ट अप्रैल माह के अंत तक जारी हो सकते हैं। क्योंकि मई माह में सेकंड एग्जाम रख दी है।