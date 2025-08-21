CBSE सख्त, नियम का उल्लंघन पड़ेगा भारी, परीक्षा नहीं दे सकेंगे स्टूडेंट्स

CBSE Rule for Students: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाजिरी के नियम सख्त कर दिए हैं। सभी स्कूलों को इसके संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अब से कक्षा से बंक मारने वाले स्टूडेंट्स की मुसीबत बढ़ सकती है। 25 प्रतिशत हाजिरी की छूट के लिए स्टूडेंट्स को प्रमाण देने होंगे। दसवीं और बारहवीं परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा।