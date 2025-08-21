CBSE सख्त, नियम का उल्लंघन पड़ेगा भारी, परीक्षा नहीं दे सकेंगे स्टूडेंट्स

CBSE Rule for Students: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाजिरी के नियम सख्त कर दिए हैं। सभी स्कूलों को इसके संबंध में निर्देश जारी किए हैं। अब से कक्षा से बंक मारने वाले स्टूडेंट्स की मुसीबत बढ़ सकती है। 25 प्रतिशत हाजिरी की छूट के लिए स्टूडेंट्स को प्रमाण देने होंगे। दसवीं और बारहवीं परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा।
जारी निर्देश के तहत स्कूल के कुल दिवस में से परीक्षा के लिए 75 प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य हैं। 25 प्रतिशत की छूट के लिए स्कूल अपने स्तर पर नहीं दे पाएंगे। बीमार हैं तो सार्टिफिकेट देना होगा, कोई दूसरा कारण हैं तो अभिभावकों को स्कूल पहुंच सूचना देनी होगी।
-1-बच्चा स्कूल नहीं गया तो पैरेन्ट्स को स्कूल से बात करनी होगी। इसके बिना छुट्टी मान्य नहीं की जाएगी।
-2-मेडिकल इमरजेंसी के मामले में, छुट्टी से वापस आने के तुरंत बाद स्टूडेंट्स को वैध मेडिकल डॉक्यूमेंट्स के साथ लीव एप्लिकेशन जमा करना होगा।
-3-स्कूलों को अटेंडेंस रजिस्टर हर रोज अपडेट करना होगा। इस पर क्लास टीचर और संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिएं।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति का रेकॉर्ड चेक करने के लिए कभी भी प्रदेश के किसी भी स्कूल में सरप्राइज इंस्पेक्शन कर सकता है। रिकॉर्ड सही न मिलने पर स्कूल पर जुर्माना और स्टूडेंट को एक्जाम से बाहर किया जा सकता है। सीबीएसई स्कूलों के ग्रुप सहोदय के मुताबिक निर्देश मिले हैं। स्टूडेंट और प्रचार्य को सूचना दी जा रही है।