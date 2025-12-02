शादी समारोह में जमकर कटा बवाल, पथराव के बाद गार्डन में फिकीं कुर्सियां, 9 लोगों पर FIR

MP News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीती देर रात एक शादी समारोह के दौरान जमकर बवाल मच गया। शादी के बीच मामूली बात से शुरु हुआ विवाद देखते ही देखते पत्थरबाजी में बदल गया, जिसक चंद मिनटों बाद ही शादी गार्डन में मेहमामों के बीच कुर्सियां फिकने लगीं। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही कोहेफिजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 5 को लोगों मौके से गिरफ्तार कर लिया। जबकि, 4 आरोपियों की तलाश की जा रही है।