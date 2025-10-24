रेलवे का बड़ा फैसला, कल से चलेगी ‘छठ स्पेशल ट्रेन’, ये रहेगी टाइमिंग

फोटो सोर्स: पत्रिका
Chhath Special Trains 2025: छठ महापर्व पर घर लौटने वाले यात्रियों के लिए रेल प्रशासन ने राहत दी है। अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन के बीच एक ट्रिप छठ पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन 25 अक्टूबर को एक ही दिन दोनों दिशाओं में चलेगी।
सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि छठ महापर्व पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मार्गों पर पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यात्री यात्रा से पहले समय और ठहराव की जानकारी एनटीईएस ऐप, रेल मदद 139, या भारतीय रेलवे की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।
सुबह 7:30 बजे रानी कमलापति से होगी शुरुआत: गाड़ी संख्या 01661 शनिवार 25 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे रानी कमलापति स्टेशन से रवाना होगी। रात 8:15 बजे हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर पहुंचेगी।
रात 9:30 बजे लौटेगी, अगली सुबह भोपाल पहुंचेगी: गाड़ी संख्या 01662 हजरत निजामुद्दीन से उसी दिन रात 9:30 बजे रवाना होगी। रविवार सुबह 10:50 बजे रानी कमलापति स्टेशन पहुंचेगी।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग