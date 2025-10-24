रेलवे का बड़ा फैसला, कल से चलेगी ‘छठ स्पेशल ट्रेन’, ये रहेगी टाइमिंग

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि छठ महापर्व पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मार्गों पर पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यात्री यात्रा से पहले समय और ठहराव की जानकारी एनटीईएस ऐप, रेल मदद 139, या भारतीय रेलवे की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।