अब प्लेसमेंट की टेंशन खत्म, AI स्टूडेंट्स को दिलाएगा ‘इंटरनेशनल पैकेज’

MP News: मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) ने अपने छात्रों के भविष्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक अनोखी और अत्याधुनिक पहल की है। अब यहां के छात्रों को प्लेसमेंट के लिए सिर्फ पारंपरिक ट्रेनिंग नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से विशेष प्रशिक्षण मिल रहा है।
संस्थान ने इस तकनीकी सहयोग को छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन किया है, जिसमें रिज्यूमे निर्माण, इंटरव्यू स्किल्स और लिंक्डइन प्रोफाइल सुधार जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को इंडस्ट्री रेडी बनाना है, ताकि वे बदलते कॉर्पोरेट माहौल में खुद को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत कर सकें।
मैनिट की इस पहल की एक और खास बात यह है कि इसमें संस्थान के 60 से अधिक अमेरिका और यूरोप स्थित एलुमनी को भी जोड़ा गया है। इन एलुमनी ने न सिर्फ छात्रों के साथ संवाद किया, बल्कि उन्होंने अपनी वैश्विक अनुभवों से यह साझा किया कि किस तरह एआई टूल्स का प्रयोग कर जॉब मार्केट में खुद को बेहतर प्रस्तुत किया जा सकता है।
मैनिट ने प्रयोग के तौर पर इसे अप्रैल में शुरू किया था। नए शैक्षणिक सत्र में इसी के आधार पर छात्रों को तैयार किया जाएगा। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर प्रो. अरुणा सक्सेना ने बताया कि इस पहल के चलते संस्थान अब उच्च पैकेज देने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों को भी कैंपस में आमंत्रित किया जा रहा है। यह बदलाव मैनिट के प्लेसमेंट ग्राफ को नई दिशा देने वाला साबित हो रहा है।
संस्थान का मानना है कि आने वाले समय में यह प्रयोग न केवल छात्रों के लिए गेमचेंजर बनेगा, बल्कि तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में उभरेगा। मैनिट की यह पहल शिक्षा और तकनीक के संगम की मिसाल है, जो छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रही है।
