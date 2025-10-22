अब प्लेसमेंट की टेंशन खत्म, AI स्टूडेंट्स को दिलाएगा ‘इंटरनेशनल पैकेज’

मैनिट ने प्रयोग के तौर पर इसे अप्रैल में शुरू किया था। नए शैक्षणिक सत्र में इसी के आधार पर छात्रों को तैयार किया जाएगा। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर प्रो. अरुणा सक्सेना ने बताया कि इस पहल के चलते संस्थान अब उच्च पैकेज देने वाली मल्टीनेशनल कंपनियों को भी कैंपस में आमंत्रित किया जा रहा है। यह बदलाव मैनिट के प्लेसमेंट ग्राफ को नई दिशा देने वाला साबित हो रहा है।