निर्देश जारी….ये गलती की तो ‘वाहन मालिकों’ के खिलाफ होगा एक्शन ! दर्ज होगा केस

MP News: एमपी के इंदौर शहर में बस और ट्रक चालक की लापरवाही से लगातार हो रहे एक्सीडेंट को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों ने कंट्रोल रूम में बस और ट्रक ऑपरेटर के साथ बैठक की। अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि यदि अब नशे में चालक बस, ट्रक चलाते मिला तो चालानी कार्रवाई कर केस दर्ज करेंगे। इधर, बैठक के बाद रात में ही छत्रीपुरा पुलिस ने बस चालकों को जांच में शामिल किया। ब्रीथ एनलाइजर से जांच भी की।