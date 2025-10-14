Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

निर्देश जारी….ये गलती की तो ‘वाहन मालिकों’ के खिलाफ होगा एक्शन ! दर्ज होगा केस

MP News: यदि चालक नशे में मिला तो चालानी कार्रवाई होगी। वाहन मालिक के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।

less than 1 minute read

इंदौर

image

Astha Awasthi

Oct 14, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: एमपी के इंदौर शहर में बस और ट्रक चालक की लापरवाही से लगातार हो रहे एक्सीडेंट को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिकारियों ने कंट्रोल रूम में बस और ट्रक ऑपरेटर के साथ बैठक की। अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि यदि अब नशे में चालक बस, ट्रक चलाते मिला तो चालानी कार्रवाई कर केस दर्ज करेंगे। इधर, बैठक के बाद रात में ही छत्रीपुरा पुलिस ने बस चालकों को जांच में शामिल किया। ब्रीथ एनलाइजर से जांच भी की।

ब्रीथ एनालाइजर से जांच करेगी

एडिशनल पुलिस कमिश्नर आरके सिंह, डीसीपी आनंद कलादगी ने बैठक में कहा, सभी बस और ट्रक संचालक अपने वाहन चालकों के संपूर्ण दस्तावेज की जांच कर लें, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस (मीडियम और हेवी लाइसेंस), फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट भी शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस विभिन्न बस स्टॉप पर जाकर चालक की ब्रीथ एनालाइजर से जांच करेगी।

यदि चालक नशे में मिला तो चालानी कार्रवाई होगी। वाहन मालिक के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। संचालक ध्यान रखें कि उम्रदराज चालकों का चयन न करें। चालक नशे में मिला तो वाहन मालिक को उसकी जगह अन्य चालक को भेजना होगा। बैठक में उपस्थित सभी ट्रांसपोर्ट एवं बस संघ के प्रतिनिधियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

ये निर्देश भी दिए

-नॉन कमर्शियल या चार पहिया लाइसेंस वाले व्यक्ति बस या भारी वाहन न चलाएं।

-वाहन पूरी तरह फिटनेस प्रमाणित एवं अधिकृत मार्ग (रूट परमिट) पर ही संचालित किए जाए।

-वाहन की लोडिंग क्षमता से अधिक लोडिंग न करें।

-अनावश्यक रेस या प्रतिस्पर्धा से बचें।

-संचालकों को सुनिश्चित करना होगा कि वाहन केवल चिन्हित स्टॉपेज पर ही यात्रियों को बैठाएं या उतारें। सड़क पर कहीं भी रुकना या अनधिकृत स्टॉप बनाना प्रतिबंधित रहेगा।

ये भी पढ़ें

रंगाई-पुताई कराने वालों को राहत, ‘व्हाइट सीमेंट’ पर घटा GST, 900 करोड़ का होगा कारोबार
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Oct 2025 03:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / निर्देश जारी….ये गलती की तो ‘वाहन मालिकों’ के खिलाफ होगा एक्शन ! दर्ज होगा केस

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी… दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ बी-स्कूल में IIM Indore तीसरे नंबर पर

IIM Indore World Best B School of India MBA Weekend program
इंदौर

Breaking- इंदौर में बड़ा हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 3 की मौत, 20 से ज्यादा घायल

indore news
इंदौर

भाजपा विधायक के परिवार की बस ने फिर मारी टक्कर, मां-बेटी हुईं घायल

इंदौर

MP Weather Update : देश में सबसे सर्द रहा ये मैदानी क्षेत्र, अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड

MP Weather Update
इंदौर

Gold Silver Rate: क्यों महंगा हो रहा सोना…? 2 लाख रुपए तक जा सकती है चांदी

Gold Silver Rate
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.