रंगाई-पुताई कराने वालों को राहत, ‘व्हाइट सीमेंट’ पर घटा GST, 900 करोड़ का होगा कारोबार

इंद्रपुरी स्थित पेंट कारोबारी रजनीश कपूर और रंग-पेंट के रिटेल कारोबारी मदन राठौर ने बताया कि अब फ्लोर के डिजाइनिंग में मार्बल और टाइल्स का जमाना खत्म हो रहा है। इससे सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन एपॉक्सी फ्लोरिंग टेंरड में यह न केवल दिखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि कई कारणों की वजह से मार्बल और टाइल्स से बेहतर भी है। लोग घरों में अब 3डी फ्लोरिंग करवा रहे हैं। पेंट की दुकानों में इसकी भी खूब बिक्री हो रही है।