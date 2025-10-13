Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

रंगाई-पुताई कराने वालों को राहत, ‘व्हाइट सीमेंट’ पर घटा GST, 900 करोड़ का होगा कारोबार

MP News: फेस्टिव सीजन में राजधानी में करीब 250 करोड़ का रंगाई-पुताई के कारोबार की उम्मीद है। जबकि, मध्यप्रदेश में करीब 900 करोड़ का कारोबार होगा।

less than 1 minute read

भोपाल

image

Astha Awasthi

Oct 13, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: गणेशोत्सव के पहले से शुरू होने वाला रंग और पेंट का कारोबार इस साल बारिश के लंबे खिंच जाने की वजह से थोड़ा पीछे है। हालांकि, मौसम साफ होते ही घरों की रंगाई-पुताई में तेजी आ गयी है और पेंट विक्रेताओं की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। फेस्टिव सीजन में राजधानी में करीब 250 करोड़ का रंगाई-पुताई के कारोबार की उम्मीद है।

जबकि, मध्यप्रदेश में करीब 900 करोड़ का कारोबार होगा। इस बार बाजार में हल्के और एंटी-बैक्टीरियल पेंट की डिमांड ज्यादा है। बड़ा परिवर्तन यह आया है कि अब लोग 8-10 साल बाद नहीं बल्कि चार से पांच साल में घरों की पेटिंग करवा रहे हैं।

जीएसटी का असर नहीं

पेंट कारोबार को जीएसटी से खास राहत नहीं मिली है। हां, व्हाइट सीमेंट 28 प्रतिशत के स्लैब से घटकर 18 प्रतिशत में आ गयी है। पेंट पर 18 प्रतिशत जीएसटी बरकरार है। पिछले साल भी करीब 120/130 रुपए लीटर पेंट था। इस साल यही रेट है।

पेंट का कारोबार

18% जीएसटी पेंट पर
18% जीएसटी व्हाइट सीमेंट पर
200 से अधिक थोक दुकानें रंग-पेंट की
250 करोड़ के आसपास कारोबार
120 से 800 रुपए लीटर पेंट के दाम
900 करोड़ का कारोबार

टाइल्स और मार्बल नहीं अब एपॉक्सी फ्लोरिंग

इंद्रपुरी स्थित पेंट कारोबारी रजनीश कपूर और रंग-पेंट के रिटेल कारोबारी मदन राठौर ने बताया कि अब फ्लोर के डिजाइनिंग में मार्बल और टाइल्स का जमाना खत्म हो रहा है। इससे सस्ता और टिकाऊ ऑप्शन एपॉक्सी फ्लोरिंग टेंरड में यह न केवल दिखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि कई कारणों की वजह से मार्बल और टाइल्स से बेहतर भी है। लोग घरों में अब 3डी फ्लोरिंग करवा रहे हैं। पेंट की दुकानों में इसकी भी खूब बिक्री हो रही है।

ये भी पढ़ें

निगम कर्मचारियों की ‘हाजिरी’ के लिए नया सिस्टम शुरु, बीएमसी सख्त
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 11:27 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / रंगाई-पुताई कराने वालों को राहत, ‘व्हाइट सीमेंट’ पर घटा GST, 900 करोड़ का होगा कारोबार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

आरक्षक भर्ती: 9 लाख 76 हजार आवेदक देंगे परीक्षा, समाने खड़ी हुई नई चुनौती….

फोटो सोर्स: पत्रिका
भोपाल

सड़क-ब्रिज बनाने से पहले लेनी होगी ये परमिशन, फिर शुरू होगा काम

road bridge construction in madhya pradesh
भोपाल

ED की बड़ी कार्रवाई, कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन की कंपनी के 7 ठिकानों पर छापा

ED Raid Shrison Pharma PVT LTD Toxic Cough Syrup Case
भोपाल

दिवाली पर भोपाल के ट्रैफिक नियम बदले, इन रास्तों पर वाहन से न जाएं, पार्किंग व्यवस्था भी बदली

Bhopal Traffic Rules
भोपाल

Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी, दीवाली पर ‘मोहन भैया’ देंगे बड़ा तोहफा

Ladli Behna Yojana
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.