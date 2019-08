सीएम कमलनाथ के भांजे और बहनोई पर अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बड़ी कार्रवाई

भोपाल. मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ ( Kamal Nath ) के भांजे रतुल पुरी ( ratul puri ) और बहनोई दीपक पुरी पर आयकर विभाग ( Income-Tax Department ) ने अगस्ता वेस्टलैंड केस में बड़ी कार्रवाई की है। दोनों की कई संपत्तियों को आयकर विभाग ने अटैच किया है। दोनों अगस्ता वेस्टलैंड केस में जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्यप्रदेश में भी इनके ठिकानों पर छापे पड़े थे। कुछ दिन पहले ही दिल्ली के एक कोर्ट से रतुल पुरी के खिलाफ वारंट भी जारी हुआ था।

दरअसल, सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी से पिछले एक महीने से ईडी लगातार पूछताछ कर रही थी। अब उनकी संपत्ति को अटैच किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम के तहत व्यवसायी रतुल पुरी और दीपक पुरी की संपत्तियों को अटैच किया है। जिसमें एक दिल्ली के एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित रामा एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड है।

Sources: Income-Tax Department has attached properties of businessmen Ratul Puri and Deepak Puri under Benami Property Transactions Act, including one immovable property registered in name of Ramaa Advisors Pvt Ltd. situated at APJ Abul Kalam Road. #AgustaWestland pic.twitter.com/QY6oUREAYN

मीडिया रिपोर्ट्स के अऩुसार रतुल पुरी और दीपक पुरी की कंपनी में 40 मिलियन के विदेशी निवेश को भी अटैच किया गया है। अब तक बेनामी निषेध ईकाई के पास 95 मिलियन की प्रॉपर्टी और 27-ए औरंगजेब रोड पर स्थित एक बंगला को अटैच किया गया है। दरअसल, रतुल पुरी अगस्तावेस्टलैंड सौदे में अपनी कंपनियों के माध्यम से कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोपों पर जांच के दायरे में हैं।

Sources: Foreign Direct Investment (FDI) of $40 million of Ratul Puri & Deepak Puri has also been attached. So far, Benami Prohibition Unit (BPU) has attached funds of $ 95 million and a Bungalow at 27-A Aurangzeb Road. https://t.co/bvFq7COIof