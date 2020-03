मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इन मंत्रियों को किया सरकार से बाहर, ये हैं नाम

भोपाल/ मध्य प्रदेश में हर पल एक नया सियासी संग्राम खड़ा हो रहा है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आज ही शाम छह बजे तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलें काफी बढ़ गई हैं। वहीं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अपनी कैबिनेट से अब तक 6 मंत्रियों को बर्खास्त करने का फैसला ले लिया है। इसके लिए कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन को पत्र भी लिख दिया है। जिसमें हटाए जाने वाले मंत्रियों के नाम भी दिये गए हैं।

कमलनाथ ने राज्यपाल से की इन मंत्रियों को हटाने की सिफारिश

Chief Minister Kamal Nath writes to Madhya Pradesh Governor, recommends the immediate removal of six ministers. pic.twitter.com/wcUxg6LKLt