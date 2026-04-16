CM के बार-बार निर्देश, फिर भी 90% कलेक्टरों ने गांव में नहीं बिताई रात

MP News:मध्यप्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को गांवों तक पहुंचाने के लिए सरकार की मंशा और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। मुख्यमंत्री द्वारा बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद अधिकांश कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी गांवों में रात्रि विश्राम से दूरी बनाए हुए हैं। स्थिति यह है कि करीब 9० प्रतिशत कलेक्टर अपने कार्यकाल में कभी गांव में रात बिताने नहीं पहुंचे। जो कुछ अधिकारी गांव गए भी, उनका दौरा कई बार औपचारिकता तक सीमित नजर आया। कुछ जिलों के अफसरों ने तो गांवों में वीडियो और फोटोग्राफी की औपचारिकताएं निभाईं।