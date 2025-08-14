ये देश है वीर-जवानों का… सीएम मोहन ने गाया देशभक्ति गीत, नौका तिरंगा यात्रा में की बड़ी घोषणा

MP News:मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल गुरूवार को देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आई। 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं बड़े तालाब में बोट क्लब पर 'नौका तिरंगा यात्रा' का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने तिरंगा लहराया और 'ये देश है वीर-जवानों का…' देशभक्ति गीत भी गाया। सीएम के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री विश्वास सारंग और हजारों लोग मौजूद थें।