रीवा SP पर विवादित बयान, कांग्रेस विधायक ने भरे मंच से एसपी को कहा ‘अर्धनारीश्वर’

उन्होंने आरोप लगाया कि उनका तो लाखों रुपए महीना शराब के ठेका में पला-बंधा है। उनका एक ही काम है कि कुर्सी न बदल जाए। इसलिए शुक्ला जी (डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला) की चरण वंदना करो और रीवा को जलने दो। जिसकी इज्जत लूट लेनी हो लूट लो, जिसे गोली मारनी हो मार दो लेकिन उनकी इज्जत बची रहे। अपराधियों के पुलिस छोड़ रही है और कांग्रेस नेताओं पर केस लगा रही है। उन्होंने डिप्टी सीएम को मिट्टी खाने वाला कीड़ा कहते हुए कहा कि वह सुबह दोपहर शाम जमीन खाते हैं।