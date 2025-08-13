Patrika LogoSwitch to English

रीवा

रीवा SP पर विवादित बयान, कांग्रेस विधायक ने भरे मंच से एसपी को कहा ‘अर्धनारीश्वर’

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा(Congress MLA Abhay Mishra) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अभय मिश्रा रीवा एसपी विवेक सिंह पर विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं।

रीवा

Avantika Pandey

Aug 13, 2025

Congress MLA Abhay Mishra Controversial statement on Rewa SP vivek singh (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)

MP News: मध्यप्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा(Congress MLA Abhay Mishra) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अभय मिश्रा रीवा एसपी विवेक सिंह पर विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भरे मंच से एसपी को अर्धनारीश्वर बता दिया। अभय मिश्रा ने कहा कि, 'एसपी आधा महिला है और आधा पुरुष है।' इसके साथ ही विधायक ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को मिट्टी खाने वाला कीड़ा कह दिया है।

न तो पुरुष हैं और न ही महिला

बता दें कि, मंगलवार को वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने न्याय सत्याग्रह आंदोलन रीवा से शुरू किया। इसी दैरान भरे मंच से सेमरिया विधायक अभय मिश्रा(Congress MLA Abhay Mishra) ने न सिर्फ एसपी विवेक सिंह(Rewa SP Vivek Singh) को अर्धनारीश्वर कहा, बल्कि उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि रीवा एसपी न तो पुरुष हैं और न ही महिला, और जिले में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। शराब घर-घर बेची जा रही है और युवा नशीली दवाओं के शिकार हो गए हैं।

मिट्टी खाने वाला कीड़ा

उन्होंने आरोप लगाया कि उनका तो लाखों रुपए महीना शराब के ठेका में पला-बंधा है। उनका एक ही काम है कि कुर्सी न बदल जाए। इसलिए शुक्ला जी (डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला) की चरण वंदना करो और रीवा को जलने दो। जिसकी इज्जत लूट लेनी हो लूट लो, जिसे गोली मारनी हो मार दो लेकिन उनकी इज्जत बची रहे। अपराधियों के पुलिस छोड़ रही है और कांग्रेस नेताओं पर केस लगा रही है। उन्होंने डिप्टी सीएम को मिट्टी खाने वाला कीड़ा कहते हुए कहा कि वह सुबह दोपहर शाम जमीन खाते हैं।

Published on:

13 Aug 2025 12:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / रीवा SP पर विवादित बयान, कांग्रेस विधायक ने भरे मंच से एसपी को कहा ‘अर्धनारीश्वर’

