एमपी में बनेगा एक और अभयारण्य, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav- देश-दुनिया में टाइगर स्टेट और चीता स्टेट के रूप में विख्यात मध्यप्रदेश में वन्यप्राणियों-पक्षियों की सुरक्षा के लिए कई कवायदें की जा रहीं हैं। इसके लिए प्रदेश में अनेक अभयारण्य बनाए गए हैं। अब एक और अभयारण्य बनाया जा रहा है जोकि विदिशा जिले में आकार लेगा। सीएम मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कागपुर में अभयारण्य बनाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्राम पंचायत कागपुर में आयोजित कार्यक्रम में यहां वाटर पार्क बनाने का भी ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। सीएम मोहन यादव ने कहा कि लाड़ली बहना योजना के माध्यम से बहनों के जीवन में खुशहाली आई है। नई परियोजनाओं के माध्यम से हर गांव और खेत में पानी पहुंचे, यह हमारी सरकार का संकल्प है।