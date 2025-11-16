‘धीरेंद्र शास्त्री’ की यात्रा के ‘साथी’ बने ‘CM मोहन यादव’, हाईवे पर बैठकर खाया खाना

Pandit Dhirendra Shastri: इंटरनेशनल कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 का रविवार को समापन हो रहा है। इस यात्रा ने शामिल होने के लिए मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी मथुरा पहुंचे। इस दौरान सीएम ने दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे पर बैठकर धीरेंद्र शास्त्री के साथ खाना खाया।
धीरेंद्र शास्त्री सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 का समापन आज वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में होगा। इससे पहले चार धाम के पास ही सनातन सभा का आयोजन किया गया है। जिसमें रामभद्राचार्य महाराज, पुंडरीक महाराज, इंद्रेश उपाध्याय, देवकीनन्दन ठाकुर सहित बड़ी संख्या में संत महात्मा मंच पर मौजूद हैं। 15 एकड़ के बड़े ग्राउंड में पदयात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है।
जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने सनातन सभा में कहा कि जल्द दिल्ली से कश्मीर तक हिन्दू एकता पदयात्रा निकालेंगे। मैं पूरा समय दूंगा, अभी तक हम सो रहे थे तो विधर्मी हमारा अपमान कर रहे थे, लेकिन अब हिन्दू जग गया है। बहुत दिनों हम लोगों ने ओम शांति किया लेकिन अब ओम क्रांति ओम क्रांति कर रहे हैं।
आगे जगद्गुरु ने कहा कि हम चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता लाई जाए। ये भेड़ों की तरह 25-25 बच्चे पैदा कर रहे हैं। सारे हिंदुओं को जागरूक होने की जरूरत है। जो भी हिंदू बनना चाहेंगे। उन्हें हिंदू बनाएंगे और सुरक्षा मुहैया कराएंगे।
पंडित धीरेंद्र शास्त्री की 10 दिवसीय पदयात्रा 7 से 16 नवंबर तक तीन राज्यों से होकर गुजरी। जिसमें लाखों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदुओं में एकता स्थापित करना समेत कई संकल्पों को लेकर चलना था।
