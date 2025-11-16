‘धीरेंद्र शास्त्री’ की यात्रा के ‘साथी’ बने ‘CM मोहन यादव’, हाईवे पर बैठकर खाया खाना

जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने सनातन सभा में कहा कि जल्द दिल्ली से कश्मीर तक हिन्दू एकता पदयात्रा निकालेंगे। मैं पूरा समय दूंगा, अभी तक हम सो रहे थे तो विधर्मी हमारा अपमान कर रहे थे, लेकिन अब हिन्दू जग गया है। बहुत दिनों हम लोगों ने ओम शांति किया लेकिन अब ओम क्रांति ओम क्रांति कर रहे हैं।



आगे जगद्गुरु ने कहा कि हम चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता लाई जाए। ये भेड़ों की तरह 25-25 बच्चे पैदा कर रहे हैं। सारे हिंदुओं को जागरूक होने की जरूरत है। जो भी हिंदू बनना चाहेंगे। उन्हें हिंदू बनाएंगे और सुरक्षा मुहैया कराएंगे।