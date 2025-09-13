दक्षिणी अमेरिका के इस देश का असली नाम था ‘श्रीराम’: सीएम मोहन यादव का बड़ा दावा

Shriram- एमपी की राजधानी भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानि मैनिट में शनिवार को ‘तूर्यनाद-25’ कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए मातृभाषा व राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व रेखांकित किया। सीएम मोहन यादव ने भविष्य में मैनिट में और बड़े कार्यक्रम करने और मुख्यमंत्री निवास पर राष्ट्रभाषा हिंदी पर संवाद करने का आमंत्रण दिया। यहां उन्होंने बड़ा दावा करते हुए बताया कि सूरीनाम देश का वास्तविक नाम दरअसल 'श्रीराम' था। उच्चारण की वजह से उसका नाम भी बदल गया।