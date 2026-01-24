एमपी में पेंशनर्स को बड़ी सौगात, सीएम मोहन यादव ने खातों में डाले 327 करोड़ रुपए

Pension- एमपी में बुजुर्गों के लिए सर्वसुविधायुक्त ओल्ड एज होम बनाया गया है। सीएम मोहन यादव ने शनिवार को इसका शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और वृद्धजनों की सेवा के लिए संकल्पित है। राजधानी में वरिष्ठजनों को परिवार जैसा वातावरण देने के लिए सेवा भारती के माध्यम से इस सर्व-सुविधायुक्त सशुल्क वरिष्ठजन निवास की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मौके पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनर्स को बड़ी सौगात देते हुए उनके खातों में 327 करोड़ रुपए डाले। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के पास अद्भुत बौद्धिक क्षमता होती है।