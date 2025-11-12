एमपी की बेटी ने नेशनल चैंपियनशिप जीती, ऑल इंडिया रैंकिंग में नंबर-1, उपलब्धि पर गदगद हुए सीएम

Aradhya- मध्यप्रदेश की एक बेटी ने फिर कमाल दिखाया है। उज्जैन की आराध्या पोरवाल ने जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है। उन्होंने पिछले माह चैन्नई में हुई प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। इस उपलब्धि पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर आराध्या ने उज्जैन के साथ ही प्रदेश और देश का गौरव बढ़ाया। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने भी आराध्या को शानदार प्रदर्शन पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। खास बात यह है कि आराध्या पोरवाल अभी ऑल इंडिया रैंकिंग में नंबर-1 हैं। वे अब तक कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीत चुकीं हैं।