कौन किससे जुड़ा कोई मतलब नहीं, गड़बड़ी करनेवाले को ठिकाने लगाएंगे, सीएम का बड़ा बयान

CM Mohan Yadav statement on Shariq Machli- एमपी में अपराधों का ग्राफ लगातार और तेजी से बढ़ रहा है। क्राइम पर सरकार या पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा। अपराधियों में खाकी वर्दी का मानो कोई खौफ ही नहीं है। हाल ये है कि हत्या, दुष्कर्म जैसे गंभीरतम आपराधिक मामलों में भी जबर्दस्त इजाफा हुआ है। प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर मुख्य विपक्षी दल भी राज्य सरकार पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए है। कांग्रेस तो अपराधियों की बीजेपी नेताओं, मंत्रियों से मिलीभगत का खुलकर आरोप लगा रही है। ऐसे में अब सीएम मोहन यादव ने कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं। उन्होंने अपराधियों को साफ शब्दों में यह कहकर चेताया है कि गड़बड़ी करनेवालों को हर हाल में ठिकाने लगाएंगे।