भोपाल

कौन किससे जुड़ा कोई मतलब नहीं, गड़बड़ी करनेवाले को ठिकाने लगाएंगे, सीएम का बड़ा बयान

CM Mohan Yadav statement on Shariq Machli- एमपी में अपराधों का ग्राफ लगातार और तेजी से बढ़ रहा है। क्राइम पर सरकार या पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा।

भोपाल

deepak deewan

Aug 13, 2025

CM Mohan Yadav statement on Shariq Machli- एमपी में अपराधों का ग्राफ लगातार और तेजी से बढ़ रहा है। क्राइम पर सरकार या पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं दिख रहा। अपराधियों में खाकी वर्दी का मानो कोई खौफ ही नहीं है। हाल ये है कि हत्या, दुष्कर्म जैसे गंभीरतम आपराधिक मामलों में भी जबर्दस्त इजाफा हुआ है। प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर मुख्य विपक्षी दल भी राज्य सरकार पर लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए है। कांग्रेस तो अपराधियों की बीजेपी नेताओं, मंत्रियों से मिलीभगत का खुलकर आरोप लगा रही है। ऐसे में अब सीएम मोहन यादव ने कड़े तेवर अख्तियार कर लिए हैं। उन्होंने अपराधियों को साफ शब्दों में यह कहकर चेताया है कि गड़बड़ी करनेवालों को हर हाल में ठिकाने लगाएंगे।

भोपाल में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपराधिक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने यहां कुख्यात कारोबारी शारिक मछली का नाम लिए बिना बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट कहा कि कौन किससे जुड़ा है इसका कोई मतलब नहीं, गड़बड़ी करनेवाले को हम ठिकाने लगाएंगे।

ऑपरेशन मछली का इशारों में उल्लेख

सीएम मोहन यादव ने हाल में ही भोपाल में हुए ऑपरेशन मछली का भी इशारों में उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भोपाल में एक बड़े कारोबारी पर कार्रवाई की जा चुकी है। सभी ने यह कार्रवाई देखी है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, उसकी कितनी भी एप्रोच हो, कितना ही बड़ा कारोबारी क्यों न हो, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे।

आपराधिक तत्वों से निपटने के लिए खुली छूट

इस बयान के साथ ही सीएम मोहन यादव ने पुलिस विभाग को अपराधों और आपराधिक तत्वों से निपटने के लिए खुली छूट दे दी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और किसी को भी गलत काम करने की इजाजत नहीं है। ऐसे कामों में शामिल व्यक्ति को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा।

Published on:

13 Aug 2025 03:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कौन किससे जुड़ा कोई मतलब नहीं, गड़बड़ी करनेवाले को ठिकाने लगाएंगे, सीएम का बड़ा बयान

