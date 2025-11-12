सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा, सरपंचों को अलग से मिलेंगे 50 हजार रुपये

प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस नवसृजन प्रशिक्षण शिविर में संगठन की कार्यशैली और नई रणनीति पर गंभीर मंथन हुआ है। जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण के बाद अब मंडल और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। संगठन को नई दिशा देने के लिए सोच और शैली दोनों में बदलाव आवश्यक है। बीजेपी संगठन का चाहे जितना विस्तार करे, लेकिन जनता के बीच बढ़ता विरोध साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस एकजुट होकर मिशन 2028 की तैयारी कर रही है और गुटबाजी खत्म करने की दिशा में ठोस प्रशिक्षण हो रहा है। कांग्रेस 2028 में प्रदेश में सरकार बनाएगी। बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल को लेकर जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। तीन दिन बाद सच्चाई सबके सामने आ जाएगी।