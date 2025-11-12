Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

Bhopal Model Death: धर्म बदलने के लिए पीटता था लिव-इन पार्टनर कासिम, शरीर पर चोटों के निशान

Bhopal Model Death: राजधानी में सोमवार को सागर के मंडी बामौरा की मॉडल खुशबू अहिरवार (27) की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। लिव-इन पार्टनर उज्जैन के कासिम के एक दोस्त की पत्नी से खुशबू का विवाद हुआ था। तब कासिम ने खुशबू से मारपीट की थी। मंगलवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, खुशबू गर्भवती थी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 12, 2025

Bhopal Model Death

Bhopal Model Death मामला सागर की मॉडल का भोपाल में संदिग्ध हालातों में मौत का, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में छोड़ भागा था लिव-इन पार्टनर

Bhopal Model Death: राजधानी भोपाल में सोमवार को सागर के मंडी बामौरा की मॉडल खुशबू अहिरवार (27) की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है। लिव-इन पार्टनर उज्जैन के कासिम के एक दोस्त की पत्नी से खुशबू का विवाद हुआ था। तब कासिम ने खुशबू से मारपीट की थी। मंगलवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, खुशबू गर्भवती थी। उसकी फैलोपियन ट्यूब (गर्भाशय की थैली) फट गई थी। इससे प्रेग्नेंसी कॉम्पलिकेशन हुआ और ज्यादा खून रिसने से मौत हो गई। डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है। उसकी वीडियोग्राफी भी कराई है। कॉम्पलिकेशन का पता लगाने के लिए बिसरा और किडनी प्रिजर्व कर जांच के लिए भेजा जा रहा है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

छोला मंदिर पुलिस करेगी जांच

खुशबू और कासिम छोला मंदिर थाना क्षेत्र के भानपुर मल्टी में रह रहे थे। ऐसे में खजूरी पुलिस आगे की जांच के लिए केस डायरी छोला मंदिर को सौंपेगी। पुलिस लवजिहाद, दुष्कर्म और मारपीट का मामला दर्ज कर सकती है।

डेढ़ साल से लिव-इन रिलेशनशिप में थे

खुशबू की मौत के मामले में उसके बॉयफ्रेंड कासिम को पुलिस ने थाने में बैठा रखा है। उससे पूछताछ की जा रही थी। दोनों डेढ़ साल से लिव-इन रिलेशनशिप में थे। उसके खिलाफ शराब तस्करी का एक केस लटेरी में दर्ज है।

कम शातिर नहीं कासिम

1.विवाद हुआ तो मां के घर चली गई खुशबू: खुशबू व कासिम लिव-इन रिलेशनशिप में थे। वे भानपुर मल्टी में साथ रहते थे। डेढ़ माह पहले दोनों में अनबन हुई, तब से फ्लैट में ताला लगा है। कासिम शराब तस्करी में जेल चला गया था। इसके बाद खुशबू मां के घर मंडी बामोरा चली गई।

  1. खुद को राहुल बताकर मिला, गांठी दोस्ती: जेल से निकलते ही कासिम और खुशबू फिर से साथ रहने लगे। दोनों दो साल पहले एक लाउंज में मिले थे। तब कासिम ने पहचान छिपा खुद को राहुल बताकर दोस्ती गांठी थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों की बात होने लगी। 16 माह पहले दोनों ने प्यार का इजहार किया और लिव इन में रहने लगे।

दोस्त की पत्नी से विवाद के बाद कासिम ने खुशबू से बुरी तरह मारपीट की थी

पिता का निधन हो चुका है। हम तीन बहनों में खुशबू सबसे छोटी थी। दो माह पहले लटेरी में रहने वाले कासिम के दोस्त की पत्नी से खुशबू का विवाद हुआ था। तब कासिम ने खुशबू से मारपीट की। मुझे दो दिन पहले ही उनके संबंधों के बारे में पता चला। तब उसे समझाया, पर खुशबू नहीं मानी। वह लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था। कहता था-जब तक धर्म नहीं बदलेगी, शादी नहीं करेंगे। - काजल अहिरवार खुशबू की बड़ी बहन

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Bhopal Model Death: धर्म बदलने के लिए पीटता था लिव-इन पार्टनर कासिम, शरीर पर चोटों के निशान

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

