‘IAS बनकर घर लौटूंगी…’, अफसर बनने के लिए छोड़ा पिता का घर, अब हाईकोर्ट के हाथ में छात्रा का भविष्य

घर से भागने से पहले युवती ने 4 पन्नों का नोट लिखा था। नोट का मुख्य संदेश '2030 में आईएएस बनकर घर लौटूंगी' ने घरवालों को हैरान किया। पिता ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई। पुलिस ने जहां-तहां हर जगह तलाशी ली। दोस्तों से नोट के बारे में पता चला. देश के प्रमुख यूपीएससी कोचिंग संस्थान में युवती की तलाशी की गई, लेकिन वह नहीं मिली। युवती इंदौर में निजी कंपनी में नौकरी कर खर्च निकालने लगी। वहीं, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए कोचिंग कर रही थी।