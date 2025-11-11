Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

‘IAS बनकर घर लौटूंगी…’, अफसर बनने के लिए छोड़ा पिता का घर, अब हाईकोर्ट के हाथ में छात्रा का भविष्य

MP News: राजधानी भोपाल से 10 माह से लापता युवती को पुलिस ने बरामद कर हाईकोर्ट में पेश किया तो गुमशुदगी की पूरी कहानी ही घूम गई। युवती ने कोर्ट में कहा, पिता पढ़ाई करने नहीं दे रहे थे।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Avantika Pandey

Nov 11, 2025

Girl Ran Away To Become IAS

Bhopal Girl Ran Away To Become IAS अफसर बनने के लिए छोड़ा पिता का घर (फोटो सोर्स : AI जेनरेटेड)

MP News: राजधानीभोपाल से 10 माह से लापता युवती को पुलिस ने बरामद कर हाईकोर्ट में पेश किया तो गुमशुदगी की पूरी कहानी ही घूम गई। युवती ने कोर्ट में कहा, पिता पढ़ाई करने नहीं दे रहे थे। शादी का दबाव बनाने के लिए प्रताड़ित किया। तंग होकर वह घर से निकल गई और इंदौर में निजी कंपनी में नौकरी कर खर्च निकालने लगी। वहीं, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए कोचिंग कर रही थी।

आईएएस बनने का सपना

मामला भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र का है, जहां आईएएस बनने का सपना देखने वाली एक युवती को अपनी पढ़ाई बचाने के लिए घर से भागना पड़ा। 12वीं में 92% लाने वाली टॉपर युवती आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन परिवार शादी कराना चाहता था। युवती को मालूम हो गया था कि घरवाले उसके सपनों के खिलाफ हैं, जिस वजह से 17 की उम्र में ही उसने जनवरी में घर छोड़कर(Girl Ran Away To Become IAS) चली गई।

आईएएस बनकर घर लौटूंगी…

घर से भागने से पहले युवती ने 4 पन्नों का नोट लिखा था। नोट का मुख्य संदेश '2030 में आईएएस बनकर घर लौटूंगी' ने घरवालों को हैरान किया। पिता ने हाई कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई। पुलिस ने जहां-तहां हर जगह तलाशी ली। दोस्तों से नोट के बारे में पता चला. देश के प्रमुख यूपीएससी कोचिंग संस्थान में युवती की तलाशी की गई, लेकिन वह नहीं मिली। युवती इंदौर में निजी कंपनी में नौकरी कर खर्च निकालने लगी। वहीं, सिविल सर्विस की तैयारी के लिए कोचिंग कर रही थी।

‘4-5 दिन पिता संग रहो, ठीक नहीं रहा तो…’

युवती(Girl Ran Away To Become IAS) ने पिता के साथ नहीं भेजने की गुहार लगाई। पिता ने प्रताड़ित न करने का भरोसा दे घर भेजने का आग्रह किया। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने युवती से कहा, 4-5 दिन पिता संग रहो। माहौल बेहतर लगे तो ठीक नहीं तो प्रशासन रहने व पढ़ाई की व्यवस्था कराएगा। अब सुनवाई 12 नवंबर को होगी।

ये भी पढ़ें

MPPSC रिजल्ट घोषित, कौन हैं एमपीपीएससी 2023 के टॉपर अजीत कुमार मिश्रा?
पन्ना
MPPSC 2023 Topper Ajit Kumar Mishra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 08:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / ‘IAS बनकर घर लौटूंगी…’, अफसर बनने के लिए छोड़ा पिता का घर, अब हाईकोर्ट के हाथ में छात्रा का भविष्य

पत्रिका लाइव अपडेट

Anta By Election 2025 Live: अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी

बारां

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में ’10 हजार’ की रिश्वत लेते ‘पेंशन अधिकारी’ रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news
जबलपुर

मध्यप्रदेश में बनेगा एक और जिला ! घोषित करने की मांग तेज

फोटो सोर्स: पत्रिका
जबलपुर

कपलीट न्यूट्रीशन : बींस-मोटे अनाज से मिल रहा प्रोटीन, विटामिन, यूथ्स में बढ़ा शाकाहारी का चलन

Vegetarian
जबलपुर

एयर सस्पेंशन वाली सीट में बैठकर सेना के ड्राइवर चलेंगे बिना रुके 1000 किमी- देखें वीडियो

Drivers Sheet
जबलपुर

MP में ‘भारत गोल्फ महोत्सव’ का आयोजन, बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने लगाए शॉट्स

randeep hooda bharat golf mahotsav jabalpur mp news
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.