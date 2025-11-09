MPPSC रिजल्ट घोषित, कौन हैं एमपीपीएससी 2023 के टॉपर अजीत कुमार मिश्रा?

अजीत ने पत्रिका को बताया कि वे सामान्य किसान परिवार से आते हैं। उनके पिता संतोष मिश्रा किसान हैं और माता गृहणी है। स्कूलिंग पन्ना जिले के सलेहा से की। इसके बाद स्नातक इंदौर से किया। स्कूलिंग के साथ ही प्रशासनिक सेवा में जाने का निर्णय लिया और स्नातक की पढ़ाई के साथ ही पीएससी की तैयारी में जुट गए। 2020 में पहले प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचे। 2021 में प्रावधिक सूची में 13वें स्थान पर रहे। 2022 में नायब तहसीलदार के रूप में चयनित हुए और 2023 में असिसटेंट डायरेक्टर फायनेंस के रूप में चयन हुआ।