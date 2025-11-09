Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पन्ना

MPPSC रिजल्ट घोषित, कौन हैं एमपीपीएससी 2023 के टॉपर अजीत कुमार मिश्रा?

MPPSC Final Result 2023: पन्ना जिले के गुनौर के मेहलरामपुर निवासी अजीत कुमार मिश्रा ने एमपी पीएससी 2023 में मध्यप्रदेश में टॉप किया है। अजीत का चयन डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ है।

less than 1 minute read
Google source verification

पन्ना

image

Avantika Pandey

Nov 09, 2025

MPPSC 2023 Topper Ajit Kumar Mishra

MPPSC 2023 Topper Ajit Kumar Mishra (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MPPSC Final Result 2023:पन्ना जिले के गुनौर के मेहलरामपुर निवासी अजीत कुमार मिश्रा ने एमपी पीएससी 2023 में मध्यप्रदेश में टॉप(Topper Ajit Kumar Mishra) किया है। अजीत का चयन डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुआ है। मैहर में नायब तहसीलदार रहे अजीत का चयन असिस्टेंट डायरेक्टर फायनेंस पद पर भी हो चुका है। एमपी पीएससी 2023 में 1575 अंक में उन्होंने 966 अंक प्राप्त किए है। उनके बाद 900 से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले एक ही अभ्यर्थी यशपाल स्वर्णकार हैं।

किसान परिवार का बेटा MPPSC 2023 टॉपर

अजीत ने पत्रिका को बताया कि वे सामान्य किसान परिवार से आते हैं। उनके पिता संतोष मिश्रा किसान हैं और माता गृहणी है। स्कूलिंग पन्ना जिले के सलेहा से की। इसके बाद स्नातक इंदौर से किया। स्कूलिंग के साथ ही प्रशासनिक सेवा में जाने का निर्णय लिया और स्नातक की पढ़ाई के साथ ही पीएससी की तैयारी में जुट गए। 2020 में पहले प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचे। 2021 में प्रावधिक सूची में 13वें स्थान पर रहे। 2022 में नायब तहसीलदार के रूप में चयनित हुए और 2023 में असिसटेंट डायरेक्टर फायनेंस के रूप में चयन हुआ।

यह आखिरी चांस था

उन्होंने बताया कि वे दो भाई और एक बहन है। भाई बहन भी प्रशासनिक सेवा की तैयारी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि डिप्टी कलेक्टर के रूप में सफल होने का दृढ़ निश्चय किया था और यह आखिरी चांस था। लिहाजा तैयारी काफी की थी। पुराना अनुभव और तैयारी का नतीजा यह रहा कि नंबर काफी बेहतर रहे। उन्होंने पीएससी की तैयारी करने वालों के लिए संदेश दिया है कि विषय और पढ़ाई पर फोकस रखे और निराश नहीं हो। सफलता अवश्य मिलती है।

ये भी पढ़ें

क्रांति गौड़ ने मांगा स्टेडियम, सीएम मोहन ने अफसरों से कहा-छतरपुर में बनाएं
भोपाल
MP News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 08:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Panna / MPPSC रिजल्ट घोषित, कौन हैं एमपीपीएससी 2023 के टॉपर अजीत कुमार मिश्रा?

बड़ी खबरें

View All

पन्ना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पन्ना में एक साथ चमकी 6 किसानों की किस्मत: खुदाई में मिले 5 हीरे, लाखों में आंकी गई कीमत

पन्ना

पन्ना में फिर चमकी मजदूर की किस्मत! खुदाई में मिले दो हीरे

पन्ना

‘भाजपा नेता आता था घर, पति को पिलाता था शराब’, महिला ने लगाए गंभीर आरोप

sexual harassment case
पन्ना

पन्ना में एक साथ चमकी दो मजदूरों की किस्मत, खदान ने एक साथ उगले 4 बेशकीमती हीरे

Panna Diamond
पन्ना

एमपी में पुलिस टीम पर हमला, 50 लोगों ने किया पथराव, टीआई-आरक्षक गंभीर घायल, बंदूकें तक छीनी

Police Team Attacked
पन्ना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.