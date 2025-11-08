Patrika LogoSwitch to English

क्रांति गौड़ ने मांगा स्टेडियम, सीएम मोहन ने अफसरों से कहा-छतरपुर में बनाएं

MP News: सीएम ने अफसरों को बुलाया और कहा- छतरपुर में आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम की योजना बनाएं।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 08, 2025

MP News

MP News भारतीय महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज क्रांति गौड़ ने मांगा स्टेडियम

MP News: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की गेंदबाज क्रांति गौड़ का भोपाल से खजुराहो और छतरपुर तक शुक्रवार को स्वागत हुआ। भोपाल में सीएम के साथ मुलाकात और विशेष विमान से वे खजुराहो पहुंचीं। सड़क मार्ग से छतरपुर स्थित घुवारा गृहगांव पहुंचीं। इस बीच फूल बरसाए गए।

छतरपुर में आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम की योजना

घुवारा की क्रिकेटर क्रांति व अन्य की भोपाल में सीएम डॉ. मोहन यादव से मुलाकात हुई। सीएम ने स्वागत और सम्मान किया। पूछा- मप्र और छतरपुर में किन सुविधाओं की जरूरत है? क्रांति ने कहा, प्रैक्टिस के लिए मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं। सीएम ने अफसरों को बुलाया और कहा- छतरपुर में आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम की योजना बनाएं। उन्होंने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल सुविधाओं के नए सिरे से विस्तार करने की भी बात कही।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने क्रिकेटर क्रांति, मां नीलम, पिता मुन्ना गौड़ व कोच राजीव बिरथरे को अंगवस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया। अभिनंदन समारोह में मप्र खेल अकादमी की बालिकाओं ने क्रांति से संवाद किया।

क्रांति के पिता को बहाल करेगी सरकार

क्रिकेटर क्रांति के पिता पुलिस में आरक्षक थे। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पर उन्हें सस्पेंड किया गया था। शुक्रवार को चर्चा के दौरान सीएम को क्रांति ने अपनी मां नीलम सिंह गौड़ और पिता मुन्ना गौड़ का संघर्ष सुनाया तो सीएम द्रवित हो गए। बोले- यदि वे अपील में दोबारा आवेदन करें तो सरकार सकारात्मक रुख अपनाते हुए बहाली में पात्रता अनुसार मदद करेगी।

