क्रांति गौड़ ने मांगा स्टेडियम, सीएम मोहन ने अफसरों से कहा-छतरपुर में बनाएं

घुवारा की क्रिकेटर क्रांति व अन्य की भोपाल में सीएम डॉ. मोहन यादव से मुलाकात हुई। सीएम ने स्वागत और सम्मान किया। पूछा- मप्र और छतरपुर में किन सुविधाओं की जरूरत है? क्रांति ने कहा, प्रैक्टिस के लिए मॉडर्न क्रिकेट स्टेडियम हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं। सीएम ने अफसरों को बुलाया और कहा- छतरपुर में आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम की योजना बनाएं। उन्होंने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल सुविधाओं के नए सिरे से विस्तार करने की भी बात कही।