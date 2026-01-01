मेट्रो की Blue Line में बनेंगे 15 स्टेशन, जगह खाली करने के लिए नोटिस जारी

Metro project: मेट्रो ट्रेन जनवरी में दूसरी पटरी पर भी दौड़ती नजर आएगी। अभी स्टेशन पर मेट्रो 75 मिनट के अंतर में मिल रही है। दूसरी पटरी भी शुरू होने से 40 मिनट के अंतराल में ट्रेन मिलने लगेगी। ट्रेन छूटने के बाद यात्रियों को सवा घंटे की बजाय पौन घंटे में ही दूसरी ट्रेन मिल जाएगी। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कमर्शियल रन शुरू करने के लिए एम्स से सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन तक एक लाइन पर विशेष फोकस कर इसके काम पूरे किए। जनवरी में इसे पूरा कर मेट्रो ट्रेन यात्रियों के साथ चलने योग्य बनाया जा रहा है।