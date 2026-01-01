New Year 2026: आज से सफर महंगा, प्रॉपर्टी टैक्स पर डिस्काउंट बंद, जानें क्या-क्या बदला?

216 किमी से 750 किमी तक की दूरी के लिए किराया 5 रुपए बढ़ाया गया है। 751 किमी से 1250 किमी के बीच की दूरी के लिए 10 रुपए, 1251 किमी से 1750 किमी के बीच की दूरी के लिए 15 रुपए और 1751 किमी से 2250 किमी के बीच की दूरी के लिए 20 रुपए। मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी और एसी दोनों श्रेणियों में किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है।