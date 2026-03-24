वृंदावन पहुंचे सीएम मोहन यादव, बांके बिहारी मंदिर में ठाकुरजी की पूजा की

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन और शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का हितलाभ भी वितरित करेंगे। इसके साथ ही दतिया जिले के पीजी कॉलेज दतिया में विज्ञान संकाय भवन व केंटीन का निर्माण कार्य, माता रतनगढ़ समग्र विकास योजना में यात्री निवास भवन निर्माण कार्य और पुलिस लाइन परिसर में रक्षित निरीक्षक कार्यालय का निर्माण कार्य का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही 33/11 केव्ही 5 एमवीए उप-केन्द्र स्थापना कार्य एवं 3.15 एमवीए पॉवर परिणामित्र-2 स्थापना कार्य, सांदीपनि शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भांडेर का निर्माण कार्य और ततारपुर स्टेडियम, पण्डोखर धाम के पास विश्राम गृह निर्माण कार्य एवं रामगढ़ माता मंदिर के पास विश्राम गृह निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण किया जाएगा।