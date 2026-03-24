एमपी के इस इलाके में बिछ रहा सड़कों का जाल, बन रहे फ्लाइओवर

मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में संतुलित एवं समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अधोसंरचनात्मक विकास शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि अधोसंरचनात्मक परियोजनाओं का समयबद्ध पूर्ण होना विंध्य क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह सहित संबंधित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।