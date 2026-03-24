एमपी में दो दिन आंधी-बारिश का दौर, 26-27 मार्च को एक्टिव हो रहा नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस

MP Weather Update : कहीं आंधी बारिश तो कहीं तेज गर्मी के बीच मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट ले रहा है। आज और कल यानी 24 और 25 मार्च को सूबे के कई इलाकों में इसका असर आंधी और बारिश तौर पर दिखाई देने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी अनुमान के अनुसार, उत्तरी हिस्सों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से मौसम बदला हुआ है। साथ ही, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।