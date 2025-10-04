देश के सबसे प्रमुख शक्तिपीठ पहुंचे सीएम मोहन यादव, पत्नी सहित की पूजा अर्चना

CM Mohan Yadav - एमपी में निवेशकों को लुभाने के लिए हर जतन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सीएम मोहन यादव शनिवार को असम पहुंचे। वे यहां पूर्वोत्तर के प्रमुख इन्वेस्टर्स से चर्चा करेंगे। सीएम मोहन यादव गुवाहाटी में कल रोड शो भी करेंगे और भूटान के निवेशकों से भी बात करेंगे। उन्होंने गुवाहाटी पहुंचने पर कहा कि असम और एमपी में परस्पर कारोबार की बड़ी संभावनाएं हैं। सीएम मोहन यादव ने देश के प्रमुख शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर जाकर मां कामाख्या देवी के दर्शन भी किए। वे काजीरंगा नेशनल पार्क भी जाएंगे।