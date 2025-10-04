देश के सबसे प्रमुख शक्तिपीठ पहुंचे सीएम मोहन यादव, पत्नी सहित की पूजा अर्चना

CM Mohan Yadav performed puja at the most prominent Shaktipeeth Kamakhya
CM Mohan Yadav - एमपी में निवेशकों को लुभाने के लिए हर जतन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सीएम मोहन यादव शनिवार को असम पहुंचे। वे यहां पूर्वोत्तर के प्रमुख इन्वेस्टर्स से चर्चा करेंगे। सीएम मोहन यादव गुवाहाटी में कल रोड शो भी करेंगे और भूटान के निवेशकों से भी बात करेंगे। उन्होंने गुवाहाटी पहुंचने पर कहा कि असम और एमपी में परस्पर कारोबार की बड़ी संभावनाएं हैं। सीएम मोहन यादव ने देश के प्रमुख शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर जाकर मां कामाख्या देवी के दर्शन भी किए। वे काजीरंगा नेशनल पार्क भी जाएंगे।
सीएम मोहन यादव ने पत्नी सहित मंदिर जाकर कामाख्या देवी के दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की। सीएम मोहन यादव ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-
आज गुवाहाटी स्थित माँ कामाख्या देवी मंदिर में पूजा-अर्चना करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ।
माँ से सभी के जीवन में सुख-समृद्धि और मध्यप्रदेश एवं असम की निरंतर उन्नति हेतु प्रार्थना की।
जय माँ कामाख्या!
