फिर दिल्ली जाएंगे सीएम मोहन यादव, कांग्रेस को अखर रही BJP की गुपचुप तैयारी, क्या है प्लान?

CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) एक बार फिर दिल्ली जाएंगे। मंगलवार को सीएम मोहन गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसे लेकर अगस्त महीने में सीएम का ये चौथा दौरा होगा। इससे पहले 15 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री 3 बार दिल्ली जा चुके हैं। 18 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम की मुलाकात हुई। ये दौरा काफी चर्चा में रहा क्योंकि, सीएम अकेले नहीं बल्की अफसरों की फौज के साथ दिल्ली पहुंचे थें। सीएम के साथ मुख्य सचिव अनुराग जैन भी गए थें, जो इसी महीने रिटायर होने वाले हैं।