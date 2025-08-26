Patrika LogoSwitch to English

फिर दिल्ली जाएंगे सीएम मोहन यादव, कांग्रेस को अखर रही BJP की गुपचुप तैयारी, क्या है प्लान?

CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एक बार फिर दिल्ली जाएंगे। मंगलवार को सीएम मोहन गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसे लेकर अगस्त महीने में सीएम का ये चौथा दौरा होगा। सीएम का बार-बार दिल्ली जाना विपक्ष को अखर रहा है।

Avantika Pandey

Aug 26, 2025

CM Mohan Yadav
CM Mohan Yadav News (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) एक बार फिर दिल्ली जाएंगे। मंगलवार को सीएम मोहन गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसे लेकर अगस्त महीने में सीएम का ये चौथा दौरा होगा। इससे पहले 15 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री 3 बार दिल्ली जा चुके हैं। 18 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीएम की मुलाकात हुई। ये दौरा काफी चर्चा में रहा क्योंकि, सीएम अकेले नहीं बल्की अफसरों की फौज के साथ दिल्ली पहुंचे थें। सीएम के साथ मुख्य सचिव अनुराग जैन भी गए थें, जो इसी महीने रिटायर होने वाले हैं।

विपक्ष को अखर रहा दिल्ली जाना, पर एक्सपर्ट मान रहे बड़ी तैयारी

सीएम का बार-बार दिल्ली जाना विपक्ष को अखर रहा है। लेकिन वहीं एक्सपर्ट्स इसे एमपी बीजेपी की मोहन सरकार का केंद्र से लगातार संपर्क में बने रहना और संवाद कायम करना मान रही है। उनका कहना है कि प्रदेश भाजपा आगामी पंचायत और निकाय चुनावों की रणनीति पर चर्चा के साथ ही प्रदेश स्तर पर अफसरशाही में बड़े फेरबदल की आहट है। उनका यह भी मानना है कि संगठनात्मक नियुक्तियों पर दिल्ली से मंजूरी लेना भी सीएम के दिल्ली जाने की बड़ी वजह हो सकती है।

15 दिन में तीन बार दिल्ली दौरा, अब चौथा

अगस्त महीने में 15 दिन के भीतर सीएम डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) तीन बार दिल्ली के दौरे कर चुके हैं। पिछले दौरे में सीएम को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करनी थी, लेकिन शाह की व्यस्तता से वह टल गई। इसी कारण आज फिर सीएम मोहन दिल्ली जाने वाले हैं। सीएम दोपहर 3.30 बजे जबलपुर से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। यहां मुख्यमंत्री किसी स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते है और फिर अमित शाह से मुलाकात कर रात्रि 12.10 बजे भोपाल लौटेंगे।

दिल्ली दौरे के लिए कैंसिल की थी कैबिनेट मीटिंग

बता दें कि, दिल्ली से आए एक फोन के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 12 अगस्त को उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए सीएम को 12 अगस्त को होने वाली कैबिनेट बैठक टालनी पड़ी। इसके साथ ही सीएम को पूर्व से तय अन्य कार्यक्रम भी टालने पड़े।

26 Aug 2025 02:23 pm

