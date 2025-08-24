नाराज हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा- इसे तोड़ें नहीं तो डाइनामाइट से उड़वा देंगे…

गुना प्रवास(MP News) के समय केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया(Jyotiraditya Scindia) वीआईपी कॉलोनी, न्यू सिटी कॉलोनी, शिव कॉलोनी जैसी कुछ कॉलोनियों में गए, वहां अतिवृष्टि से हुए नुकसान के बारे में लोगों से जाना और इन कॉलोनियों के लोगों ने मूलभूत सुविधाएं न मिलने की बात कही। इसके अलावा अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों ने नुकसान ज्यादा होने पर मुआवजा कम मिलने की शिकायत की। उन्होंने कुछ कॉलोनियों में कचरे के ढेर देखकर नाराजग़ी जताई और कलेक्टर किशोर कन्याल सहित प्रशासन को निर्देश दिए कि पूरा कचरा तत्काल हटाया जाए और पूरी सतर्कता से सफाई कार्य किया जाए। सिंधिया ने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे ग्लबज पहनकर काम करें, लेकिन लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।’