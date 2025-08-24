Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गुना

नाराज हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा- इसे तोड़ें नहीं तो डाइनामाइट से उड़वा देंगे…

MP News: केंद्रीय दूरसंचार मंत्री एवं गुना-शिवपुरी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया(Jyotiraditya Scindia) गुना प्रवास के दौरान शनिवार को भू-माफिया की गतिविधियों को लेकर बेहद नाराज दिखाई दिए।

गुना

Avantika Pandey

Aug 24, 2025

Union Minister Jyotiraditya Scindia
Union Minister Jyotiraditya Scindia

MP News: केंद्रीय दूरसंचार मंत्री एवं गुना-शिवपुरी के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया(Jyotiraditya Scindia) गुना प्रवास के दौरान शनिवार को भू-माफिया की गतिविधियों को लेकर बेहद नाराज दिखाई दिए। उन्होंने अचानक अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम परिवर्तित कर दिया और भगतसिंह कॉलोनी में गोपालपुरा तालाब के वेस्ट वियर में एवं गुनिया नदी को घेरकर भूमाफिया द्वारा बनाई गई लंबी दीवार को देखने पहुंचे। इस दीवार को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद हो रहा है। इस दीवार को अभी तक नगरपालिका और प्रशासन की टीम पूरी तरह नहीं तोड़ पाई है।

दीवार को देखकर सिंधिया ने मौके पर मौजूद एडीएम अखिलेश जैन से कहा कि इस दीवार को पूरी तरह गिरा दें, नहीं तो वे उसको डायनामाइट से उड़वाएंगे। किसने यह दीवार बनाई, उस पर कार्रवाई करें। जहां भी सरकारी जमीन पर जिसने भी कब्जा किया है उस पर कार्रवाई की जाए। किसी को भी बख्शा नहीं जाए।

ये भी पढ़ें

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस पर कसा तंज… कहा- कुछ नेताओं की केकड़ों की तरह टांग खींचने की है आदत
अशोकनगर
Jyotiraditya Scindia

वीआईपी और न्यू सिटी कॉलोनी के लोगों की सुनी पीड़ा

गुना प्रवास(MP News) के समय केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया(Jyotiraditya Scindia) वीआईपी कॉलोनी, न्यू सिटी कॉलोनी, शिव कॉलोनी जैसी कुछ कॉलोनियों में गए, वहां अतिवृष्टि से हुए नुकसान के बारे में लोगों से जाना और इन कॉलोनियों के लोगों ने मूलभूत सुविधाएं न मिलने की बात कही। इसके अलावा अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों ने नुकसान ज्यादा होने पर मुआवजा कम मिलने की शिकायत की। उन्होंने कुछ कॉलोनियों में कचरे के ढेर देखकर नाराजग़ी जताई और कलेक्टर किशोर कन्याल सहित प्रशासन को निर्देश दिए कि पूरा कचरा तत्काल हटाया जाए और पूरी सतर्कता से सफाई कार्य किया जाए। सिंधिया ने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे ग्लबज पहनकर काम करें, लेकिन लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।’

वीआईपी, भगत सिंह और शिव कालोनी में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं भले ही कहीं भी हूं, अपने क्षेत्र की चिंता करता हूं। बाढ़ आने की खबर पर कलेक्टर से चर्चा की और हर संभव प्रयास करने की बात कही थी। इस मौके पर उनके साथ जिले के प्रभारी मंत्री गो विन्द राजपूत, विधायक पन्नालाल शाक्य, भाजपा जिलाध्यक्ष धमे्द्रं सिकरवार, कलेक्टर किशोर कन्याल आ दि उपिस्थत थे।

अवैध कॉलोनी सुनते ही नाराज हुए सिंधिया

गुना की कॉलोनियों में घूमने के समय अवैध कॉलोनियों के निर्माण की कई लोगों ने शिकायत की। लोगों ने कॉलोनियों में निर्माण कार्य से लेकर रजिस्ट्री कराने में मनमानी की शिकायतें की। उनका कहना था कि शिकायत के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसको लेकर सिंधिया नाराज हुए और बोले कि कॉलोनी कहीं भी निर्माण हो रही है तो सबसे पहले कॉलोनी के सारे दस्तावेज देख लें। उसके बाद ही कॉलोनी निर्माण की अनुमति दें। यदि सरकारी जमीन को घेरकर कॉलोनी बनाई जा रही है तो उसको अवैध मानकर नियमानुसार कार्रवाई करें। गुना की जनता परेशान न हो।

आज बाढ़ पीड़ितों से मिलने बमौरी और फतेहगढ़ जाएंगे सिंधिया

सिंधिया रविवार को गुना जिले के कोलारस क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित गाँवों के साथ-साथ बमोरी के तुमादा, बाँधा और फतेहगढ़ गांव का दौरा करेंगे। यहाँ वे बाढ़ पीड़ितों से आमने-सामने बातचीत कर उनकी समस्याएँ सुनेंगे और समाधान के लिए प्रशासन को आवश्यक निर्देश देंगे।

ये भी पढ़ें

नई दिल्ली में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, इंदौर-भोपाल के बाद इन दो शहरों में भी दौड़ेगी मेट्रो
भोपाल
CM Mohan Yadav big announcement

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

24 Aug 2025 12:55 pm

Published on:

24 Aug 2025 12:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / नाराज हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा- इसे तोड़ें नहीं तो डाइनामाइट से उड़वा देंगे…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.