नई दिल्ली में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, इंदौर-भोपाल के बाद इन दो शहरों में भी दौड़ेगी मेट्रो

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मध्यप्रदेश को भारत का मॉडल स्टेट बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार मप्र को देश का न्यू फूड बॉस्केट बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अनाज उत्पादन में मप्र देश में नंबर-1 है। दो राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजनाएं पूरा होने के बाद प्रदेश के प्रदेश के मालवा, बुंदेलखंड और चंबल में सिंचाई का रकबा बढ़ने के साथ ही पेयजल की पर्याप्त स्थाई सुविधा विकसित हो जाएगी।