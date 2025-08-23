नई दिल्ली में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, इंदौर-भोपाल के बाद इन दो शहरों में भी दौड़ेगी मेट्रो

MP News: शुक्रवार को सीएम मोहन यादव(CM Mohan Yadav) नई दिल्ली दौरे पर थें। यहां एक कार्यक्रम में सीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने जबलपुर और ग्वालियर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू करने की जानकारी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इंदौर और भोपाल मेट्रो की शुरुआत के बाद जल्द ही जबलपुर और ग्वालियर शहरों में भी मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट पर सरकार आगे बढ़ेगी।
उन्होंने कहा कि, सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के लिए उज्जैन में अब तक 200 नए होटल खोले जा चुके हैं। महाकाल लोक बनने के बाद से हर साल देश-विदेश से 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकाल बाबा के दर्शन करने उज्जैन पहुंच रहे हैं। उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए एक हजार एकड़ जमीन पूरी उपयोग में आ गई। इसलिए राज्य सरकार दोबारा एक हजार एकड़ जमीन का लैंड बैंक बनाने जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम मध्यप्रदेश को भारत का मॉडल स्टेट बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार मप्र को देश का न्यू फूड बॉस्केट बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अनाज उत्पादन में मप्र देश में नंबर-1 है। दो राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजनाएं पूरा होने के बाद प्रदेश के प्रदेश के मालवा, बुंदेलखंड और चंबल में सिंचाई का रकबा बढ़ने के साथ ही पेयजल की पर्याप्त स्थाई सुविधा विकसित हो जाएगी।