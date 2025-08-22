इंदौर-उज्जैन के बीच बनेंगे 11 मेट्रो स्टेशन, CM के सामने होगा फाइनल प्रेजेंटेशन

MP News:इंदौर से उज्जैन तक मेट्रो ट्रेन के लिए दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन की टीम ने गुरुवार को उज्जैन में प्रेजेंटेशन दिया। 11 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित किए गए हैं। लागत कम करने के लिए उज्जैन में अंडरग्राउंड हिस्सा कम करने पर बात हुई। सुधार के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद फिर प्रेजेंटेशन होगा। फाइनल प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री(CM Mohan Yadav) के सामने किया जाएगा।
मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी एस. कृष्ण चैतन्य, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे के साथ अन्य अफसरों के सामने प्रेजेंटेशन दिया। लवकुश, भौंरासला से लेकर उज्जैन रेलवे स्टेशन तक 11 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित किए हैं। लवकुश चौराहे से मेट्रो का एलिवेटेड कॉरिडोर रहेगा। उज्जैन में मेट्रो को अंडरग्राउंड करने की योजना है। प्रोजेक्ट पर 10 हजार करोड़ की लागत का अनुमान है। 51 किलोमीटर का कॉरिडोर रहेगा।
सरकार चाहती है कि सिंहस्थ 2028 तक इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो का संचालन शुरू हो जाए, लेकिन अभी डीपीआर की स्थिति नहीं बन पाने से संभावना काफी कम नजर आ रही है। एमडी कृष्ण चैतन्य शुक्रवार को इंदौर में मेट्रो कॉरिडोर का निरीक्षण करेंगे।