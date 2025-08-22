इंदौर-उज्जैन के बीच बनेंगे 11 मेट्रो स्टेशन, CM के सामने होगा फाइनल प्रेजेंटेशन

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी एस. कृष्ण चैतन्य, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे के साथ अन्य अफसरों के सामने प्रेजेंटेशन दिया। लवकुश, भौंरासला से लेकर उज्जैन रेलवे स्टेशन तक 11 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित किए हैं। लवकुश चौराहे से मेट्रो का एलिवेटेड कॉरिडोर रहेगा। उज्जैन में मेट्रो को अंडरग्राउंड करने की योजना है। प्रोजेक्ट पर 10 हजार करोड़ की लागत का अनुमान है। 51 किलोमीटर का कॉरिडोर रहेगा।