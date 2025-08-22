नई दिल्ली पहुंचे खंडवा सांसद, पीएम मोदी से की मुलाकात, मांगा विशेष पैकेज

सांसद(MP Gyaneshwar Patil) ने बताया कि संसदीय क्षेत्र खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, देवास कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र है। यहां केला, अरबी, सोयाबिन, प्याज, मिर्च व कपास का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। प्रसंस्करण और भंडारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। इस समस्या को हल करने के लिए एक आधुनिक मिर्च प्रसंस्करण इकाई, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और मिर्च अनुसंधान केंद्र मिर्च रिसर्च सेंटर व एक टेक्सटाइल पार्क और कपास निगम केंद्र के साथ आधुनिक भंडारण स्टोरेज सेंटर स्थापित होता है, तो किसानों के लिए बड़ी सौगात होगी।