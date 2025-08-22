Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बुरहानपुर

नई दिल्ली पहुंचे खंडवा सांसद, पीएम मोदी से की मुलाकात, मांगा विशेष पैकेज

MP News: बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जा पहुंची। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने उनसे नई दिल्ली में मुलाकात की।

बुरहानपुर

Avantika Pandey

Aug 22, 2025

MP Gyaneshwar Patil met Prime Minister Modi
MP Gyaneshwar Patil met Prime Minister Modi (फोटो सोर्स :@GyaneshwarBJP)

MP News: बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi) तक जा पहुंची। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने उनसे नई दिल्ली में मुलाकात की। जहां सांसद ने कृषि, पर्यटन और उद्योगों के स्थापना के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा सभी मांगों पर सार्थक निर्णय लिया जाएगा।

सांसद(MP Gyaneshwar Patil) ने बताया कि संसदीय क्षेत्र खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, देवास कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र है। यहां केला, अरबी, सोयाबिन, प्याज, मिर्च व कपास का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। प्रसंस्करण और भंडारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। इस समस्या को हल करने के लिए एक आधुनिक मिर्च प्रसंस्करण इकाई, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और मिर्च अनुसंधान केंद्र मिर्च रिसर्च सेंटर व एक टेक्सटाइल पार्क और कपास निगम केंद्र के साथ आधुनिक भंडारण स्टोरेज सेंटर स्थापित होता है, तो किसानों के लिए बड़ी सौगात होगी।

यह परियोजनाएं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के अनुरूप है और इनसे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

ये भी पढ़ें

रेल यात्रियों की मौज, इन स्टेशनों पर बढ़ेंगी सुविधाएं, लगेगी लिफ्ट और एस्केलेटर
छिंदवाड़ा
railway station

यह है बुरहानपुर में विकास की संभावना

यहां केला बडी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। इसे एक जिला एक उत्पाद में भी लिया गया है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए बुरहानपुर में संभावना है। दूसरी ओर यहां हल्दी की भी खेती है। केले को दुनियाभर में प्रसिद्ध दिलाने के लिए एक्सपोर्ट जोन भी बनना चाहिए। यहां की हल्दी विदेश तक जा चुकी है। इसे भी बढ़ावा देने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत है।

टेक्सटाइल क्षेत्र में बुरहानपुर का नाम देशभर में है। यहां पर कई प्रोसेस, यूनिट और साइजिंग है। कई तरह का कपड़ा यहां बनकर तैयार होता है। टेक्सटाइल पार्क की यहां लंबे समय से मांग की जा रही है। इसी संभावना पर सांसद ने पीएम के सामने बात रखी।

पर्यटन स्थलों का हो विकास

  • ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग तीर्थस्थल और इंदिरा सागर बांध समूह में स्थित अन्य द्वीपों जैसे हनुवंतिया, नागरेटा, सेगोनिया टापू को विकसित करने के लिए विशेष पैकेज की मांग की।
  • ओंकारेश्वर में बढ़ती तीर्थयात्रियों की संख्या को देखते हुए सड़कों के निर्माण, घाटों के जीर्णोद्धार और नर्मदा नदी में नाव सेवाओं के उन्नयन की आवश्यकता पर जोर दिया।

ये भी पढ़ें

22 अगस्त को ‘अति भारी बारिश’ की चेतावनी, इन जिलों में जमकर बरसेगा पानी
भोपाल
mp weather Very heavy rain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

22 Aug 2025 09:37 am

Published on:

22 Aug 2025 09:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / नई दिल्ली पहुंचे खंडवा सांसद, पीएम मोदी से की मुलाकात, मांगा विशेष पैकेज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.