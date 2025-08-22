नई दिल्ली पहुंचे खंडवा सांसद, पीएम मोदी से की मुलाकात, मांगा विशेष पैकेज

MP News: बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Modi) तक जा पहुंची। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने उनसे नई दिल्ली में मुलाकात की। जहां सांसद ने कृषि, पर्यटन और उद्योगों के स्थापना के लिए विशेष पैकेज स्वीकृत करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने कहा सभी मांगों पर सार्थक निर्णय लिया जाएगा।
सांसद(MP Gyaneshwar Patil) ने बताया कि संसदीय क्षेत्र खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, देवास कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र है। यहां केला, अरबी, सोयाबिन, प्याज, मिर्च व कपास का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। प्रसंस्करण और भंडारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। इस समस्या को हल करने के लिए एक आधुनिक मिर्च प्रसंस्करण इकाई, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और मिर्च अनुसंधान केंद्र मिर्च रिसर्च सेंटर व एक टेक्सटाइल पार्क और कपास निगम केंद्र के साथ आधुनिक भंडारण स्टोरेज सेंटर स्थापित होता है, तो किसानों के लिए बड़ी सौगात होगी।
यह परियोजनाएं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के अनुरूप है और इनसे न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी बल्कि पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
यहां केला बडी मात्रा में उत्पादित किया जाता है। इसे एक जिला एक उत्पाद में भी लिया गया है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए बुरहानपुर में संभावना है। दूसरी ओर यहां हल्दी की भी खेती है। केले को दुनियाभर में प्रसिद्ध दिलाने के लिए एक्सपोर्ट जोन भी बनना चाहिए। यहां की हल्दी विदेश तक जा चुकी है। इसे भी बढ़ावा देने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट की जरूरत है।
टेक्सटाइल क्षेत्र में बुरहानपुर का नाम देशभर में है। यहां पर कई प्रोसेस, यूनिट और साइजिंग है। कई तरह का कपड़ा यहां बनकर तैयार होता है। टेक्सटाइल पार्क की यहां लंबे समय से मांग की जा रही है। इसी संभावना पर सांसद ने पीएम के सामने बात रखी।