22 अगस्त को ‘अति भारी बारिश’ की चेतावनी, इन जिलों में जमकर बरसेगा पानी

MP Weather: मध्यप्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय होने की वजह से कई जिलों में भारी बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, एक मानसून दतिया, सीधी से होते हए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। दक्षिण हिस्से में साइक्लोनिक सकुर्लेशन की एक्टिविटी असर दिखा रही है। वहीं एक अन्य ट्रफ लाइन बीचोंबीच से गुजर रही है। इन वजहों से एमपी में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन प्रदेश के कई जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 22 अगस्त को 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) का यलो अलर्ट है। वहीं श्योपुर, नीमच और मंदसौर में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।