22 अगस्त को ‘अति भारी बारिश’ की चेतावनी, इन जिलों में जमकर बरसेगा पानी

MP Weather: मध्यप्रदेश में स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय होने की वजह से कई जिलों में भारी बारिश का दौर चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, एक मानसून दतिया, सीधी से होते हए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। दक्षिण हिस्से में साइक्लोनिक सकुर्लेशन की एक्टिविटी असर दिखा रही है। वहीं एक अन्य ट्रफ लाइन बीचोंबीच से गुजर रही है। इन वजहों से एमपी में लगातार झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले चार दिन प्रदेश के कई जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 22 अगस्त को 20 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) का यलो अलर्ट है। वहीं श्योपुर, नीमच और मंदसौर में अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
प्रदेश में 3 स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय होने की वजह से कई जिलों में तेज बारिश का दौर चल रहा है। गुरुवार को 20 से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई। शिवपुरी में सबसे ज्यादा 1 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई जबकि गुना और रतलाम में 1 इंच, सागर में पौन इंच, मंडला,भोपाल और रायसेन में आधा इंच पानी गिरा। इसके अलावा बैतूल, दतिया, ग्वालियर, नर्मदापुरम, इंदौर, पचमढ़ी, शाजापुर,उमरिया, छिंदवाड़ा, दमोह, रीवा, सतना, उमरिया, मलाजखंड में बारिश(Heavy Rain) दर्ज की गई।
मौसम विभाग (MP Weather) के मुताबिक, 22 अगस्त को एमपी के श्योपुर, नीमच और मंदसौर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। यहां अगले 24 घंटे में साढ़े 8 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, रतलाम, आगर-मालवा, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के बाकी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का यलो अलर्ट है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 23 अगस्त को एमपी के नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के बाकी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
मौसम विभाग के अनुसार, 24 अगस्त को एमपी के ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर और शहडोल में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बाकी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है।