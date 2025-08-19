Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 20 और 21 अगस्त को जमकर बरसेगा पानी

MP Weather: मध्यप्रदेश में बारिश के स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से अगस्त महीने के आखिरी दिनों में झमाझमा बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो बारिश का सिस्टम 21 अगस्त से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटे में 9 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है।

भोपाल

Avantika Pandey

Aug 19, 2025

MP Weather Heavy rain warning
MP Weather (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP Weather: मध्यप्रदेश में मानसून ने नए सिस्टम के साथ वापसी कर ली है। बारिश के स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से अगस्त महीने के आखिरी दिनों में झमाझमा बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, एमपी के पश्चिम-दक्षिण हिस्से से मानसून ट्रफ गुजर रही है। साथ ही दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, दो टर्फ और एक लो प्रेशर एरिया एक्टिव है। इस वजह से इंदौर-उज्जैन संभाग में लगातार तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो बारिश का सिस्टम 21 अगस्त से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटे में 9 जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) होने की चेतावनी दी गई है।

सोमवार को ऐसा था मौसम

सोमवार को एमपी के शाजापुर, रतलाम, खरगोन, बड़वानी, धार, बैतूल, गुना, नर्मदापुरम, रायसेन, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, सतना, उमरिया, देवास, सीहोर, राजगढ़, विदिशा समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई। रात में भी बारिश का दौर जारी रहा। वहीं इंदौर में 1 इंच से ज्यादा पानी गिर गया और उज्जैन में करीब एक इंच और दमोह में आधा इंच बारिश हो गई।

ये भी पढ़ें

24 घंटे के अंदर अति भारी बारिश, इन जिलों में तांडव मचाएगी बारिश
भोपाल
mp weather Very heavy rain

आज इन जिलों में भारी बारिश

मौसम विभाग(MP Weather) की मानें तो, 19 अगस्त को एमपी(MP Weather) के अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में भारी बारिश हो सकती है। यहां साढ़े 4 इंच तक पानी गिरने का अनुमान है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का यलो अलर्ट है।

20 अगस्त को भारी बारिश का यलो अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, 20 अगस्त को एमपी के उज्जैन, नीमच, मंदसौर, बालाघाट, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और सिवनी में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिशHeavy Rain) का यलो अलर्ट है।

21 अगस्त को अति भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की मानें तो, 21 अगस्त को एमपी सिवनी, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट में अति भारी बारिश(Heavy Rain) का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां अगले 24 घंटे में साढ़े 8 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं शाजापुर, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के बाकी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का यलो अलर्ट है।

ये भी पढ़ें

17 और 18 अगस्त को इन जिलों में अति भारी बारिश, जमकर बरसेगा पानी
भोपाल
MP Weather Heavy rain warning

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Aug 2025 08:17 am

Published on:

19 Aug 2025 08:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 20 और 21 अगस्त को जमकर बरसेगा पानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.