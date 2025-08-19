9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 20 और 21 अगस्त को जमकर बरसेगा पानी

MP Weather: मध्यप्रदेश में मानसून ने नए सिस्टम के साथ वापसी कर ली है। बारिश के स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से अगस्त महीने के आखिरी दिनों में झमाझमा बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, एमपी के पश्चिम-दक्षिण हिस्से से मानसून ट्रफ गुजर रही है। साथ ही दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, दो टर्फ और एक लो प्रेशर एरिया एक्टिव है। इस वजह से इंदौर-उज्जैन संभाग में लगातार तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो बारिश का सिस्टम 21 अगस्त से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटे में 9 जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) होने की चेतावनी दी गई है।
सोमवार को एमपी के शाजापुर, रतलाम, खरगोन, बड़वानी, धार, बैतूल, गुना, नर्मदापुरम, रायसेन, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, सतना, उमरिया, देवास, सीहोर, राजगढ़, विदिशा समेत कई जिलों में हल्की बारिश हुई। रात में भी बारिश का दौर जारी रहा। वहीं इंदौर में 1 इंच से ज्यादा पानी गिर गया और उज्जैन में करीब एक इंच और दमोह में आधा इंच बारिश हो गई।
मौसम विभाग(MP Weather) की मानें तो, 19 अगस्त को एमपी(MP Weather) के अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में भारी बारिश हो सकती है। यहां साढ़े 4 इंच तक पानी गिरने का अनुमान है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का यलो अलर्ट है।
मौसम विभाग के मुताबिक, 20 अगस्त को एमपी के उज्जैन, नीमच, मंदसौर, बालाघाट, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा और सिवनी में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के अन्य जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिशHeavy Rain) का यलो अलर्ट है।
मौसम विभाग की मानें तो, 21 अगस्त को एमपी सिवनी, मंडला, डिंडौरी और बालाघाट में अति भारी बारिश(Heavy Rain) का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां अगले 24 घंटे में साढ़े 8 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं शाजापुर, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, पांढुर्णा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के बाकी जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश का यलो अलर्ट है।