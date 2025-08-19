9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 20 और 21 अगस्त को जमकर बरसेगा पानी

MP Weather: मध्यप्रदेश में मानसून ने नए सिस्टम के साथ वापसी कर ली है। बारिश के स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से अगस्त महीने के आखिरी दिनों में झमाझमा बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक, एमपी के पश्चिम-दक्षिण हिस्से से मानसून ट्रफ गुजर रही है। साथ ही दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, दो टर्फ और एक लो प्रेशर एरिया एक्टिव है। इस वजह से इंदौर-उज्जैन संभाग में लगातार तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो बारिश का सिस्टम 21 अगस्त से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटे में 9 जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) होने की चेतावनी दी गई है।