17 और 18 अगस्त को इन जिलों में अति भारी बारिश, जमकर बरसेगा पानी

MP Weather: मध्यप्रदेश में मानसून फिर रफ्तार पकड़ चुका है। समंदर से नमी खींचकर लाने वाली मानसून ट्रफ लाइन सहित तीन बड़े सिस्टम सक्रिय हैं। इनका असर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिख रहा है। भोपाल में 48 घंटे में करीब 1 इंच पानी गिरा। वहीं, मालवा-निमाड़ के 27 शहरों और कस्बों में 24 घंटे के भीतर 1 से साढ़े 5 इंच तक बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश रतलाम में साढ़े 5 इंच दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो भारी बारिश का दौर अभी थमने नहीं बाला। मौसम विभाग ने रविवार को भी भोपाल समेत 22 जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।