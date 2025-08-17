17 और 18 अगस्त को इन जिलों में अति भारी बारिश, जमकर बरसेगा पानी

MP Weather: मध्यप्रदेश में मानसून फिर रफ्तार पकड़ चुका है। समंदर से नमी खींचकर लाने वाली मानसून ट्रफ लाइन सहित तीन बड़े सिस्टम सक्रिय हैं। इनका असर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिख रहा है। भोपाल में 48 घंटे में करीब 1 इंच पानी गिरा। वहीं, मालवा-निमाड़ के 27 शहरों और कस्बों में 24 घंटे के भीतर 1 से साढ़े 5 इंच तक बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश रतलाम में साढ़े 5 इंच दर्ज की गई। मौसम विभाग की माने तो भारी बारिश का दौर अभी थमने नहीं बाला। मौसम विभाग ने रविवार को भी भोपाल समेत 22 जिलों में भारी बारिश(Heavy Rain) का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
शनिवार को नए सिस्टम के चलते प्रदेश(MP Weather) के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। भोपाल, रायसेन, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, बैतूल, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, दमोह, खजुराहो, मंडला, सागर, सतना, सिवनी, शाजापुर, देवास, सीहोर, रतलाम, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन समेत 21 जिलों में मध्यम से तेज बारिश को देखने को मिली। इस दौरान रायसेन में सबसे ज्यादा करीब 2 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं जबलपुर में भी 1 इंच से ज्यादा पानी गिरा।
शनिवार सुबह 4 बजे से दो घंटे तक तेज बारिश और पहाड़ी पानी से रूपा नदी उफान पर आ गई। बड़वानी के कुम्हार मोहल्ला और वार्ड 9 सहित कई इलाकों में पानी घुस गया। चार कारें और दो ट्रैक्टर-ट्रॉली बह गए। करीब 20 ट्रांसफार्मरों में पानी भरने से पूरी बिजली सप्लाई ठप रही। कंपनी की टीम ने तीन घंटे में इसे बहाल किया। होटल व्यवसायी विनय ठक्कर के मजदूर छत पर चढ़कर बचे। बाद में रस्सी से निकाले गए। कई घरों में लोग पानी उतरने का इंतजार करते रहे।
मौसम विभाग के अनुसार, 17 अगस्त को बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और पाढ़ुर्ना में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं एमपी के भोपाल, उज्जैन, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, इंदौर, देवास, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट में भारी बारिश (Heavy Rain)का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार, 18 अगस्त को बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे कई जिलों में अति भारी या भारी बारिश होगी। बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अलीराजपुर, धार, इंदौक, देवास, सीहोर, हरदा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश हो सकती है। बाकि बचे जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है।