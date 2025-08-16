13 साल बाद जेल से ‘लखपति’ बनकर बाहर निकले चार सगे भाई

जानकारी के मुताबिक, छतरपुर के छुलहा गांव के रहने वाले कृपाल यादव, भागवत यादव, गोपाल यादव और राजू यादव को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। साल 2010 में जमीन को लेकर चारों भाइयों का पड़ोसी टिकरी गांव के लोधी परिवार से विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में लोधी परिवार के दादू लोधी, राजाराम लोधी और राम लोधी की मौत हो गई, जिसका इल्जाम यादव भाइयों पर आया। 8 अगस्त 2012 को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।