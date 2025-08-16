BJP नेता पर जानलेवा हमला, बीच सड़क पर कुल्हाड़ी और लाठियों से पीटा

घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही घट्टिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल बीजेपी नेता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरूआती जांच में घटना के पीछे की वजह जमीन विवाद लग रही है। हालांकि अब तक हमले के पीछे के स्पष्ट कारण का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल अब तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि, आरोपियों(BJP leader beaten up in Ujjain) को जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।