उज्जैन

BJP नेता पर जानलेवा हमला, बीच सड़क पर कुल्हाड़ी और लाठियों से पीटा

BJP Leader Ujjain: मध्यप्रदेश के उज्जैन(BJP leader beaten up in Ujjain) से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां फिल्मी स्टाइल में कुछ बादमाशों ने भाजपा नेता पर जानलेवा हमला कर दिया।

उज्जैन

Avantika Pandey

Aug 16, 2025

BJP Leader Ujjain: मध्यप्रदेश के उज्जैन(BJP leader beaten up in Ujjain) से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां फिल्मी स्टाइल में कुछ बादमाशों ने भाजपा नेता पर जानलेवा हमला कर दिया। बादमाशों ने पहले बीजेपी नेता की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद वो जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे, वैसे ही बदमाशों ने हमला कर दिया। कुल्हाड़ी और लाठियों से बदमाशों ने भाजपा नेता को खूब पीटा और फिर मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी लगते ही घट्टिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल बीजेपी नेता को अस्पताल में भर्ती कराया।

ये है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, ये हैरान करने वाली घटना शुक्रवार को जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ईश्वर सिंह कराड़ के साथ हुई। ईश्वर सिंह कराड़ खजुरिया गांव से होकर जा रहे थें। इसी दौरान रॉन्ग साइड से आ रहे एक वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। जिसके बाद उनकी गाड़ी सामने से आ रही एक दूसरी गाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद भाजपा नेता ईश्वर सिंह जैसे ही अपनी गाड़ी से नीचे उतरे वैसे ही उन पर बदमाशों ने कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर दिया।

अस्पताल में भर्ती

घटना के बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही घट्टिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल बीजेपी नेता को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरूआती जांच में घटना के पीछे की वजह जमीन विवाद लग रही है। हालांकि अब तक हमले के पीछे के स्पष्ट कारण का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल अब तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि, आरोपियों(BJP leader beaten up in Ujjain) को जल्द गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।

Published on:

16 Aug 2025 11:03 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / BJP नेता पर जानलेवा हमला, बीच सड़क पर कुल्हाड़ी और लाठियों से पीटा

