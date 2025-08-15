साधरण मौत नहीं थी… पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई तो खुला राज

MP News: नशे की गोली को इंजेक्शन में भरकर शरीर में लगाने व उसके ओवरडोज से मौत का खुलासा पोस्टमॉर्टम में हुआ है। एक माह पहले इंदौर के विजय नगर निवासी युवक का शव घर में मिला था। फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के डॉक्टर्स ने पोस्टमॉर्टम के बाद शरीर पर मिले इंजेक्शन के निशान से मामले का खुलासा किया।
लगभग एक माह पहले एक नेपाली युवक का शव पहुंचा। पोस्टमॉर्टम में शरीर पर निशान, घाव, दम घुटने जैसी स्थिति नहीं दिखी। पुलिस प्रारंभिक रूप से इसे सामान्य मौत मान रही थी। डॉक्टर्स को दोनों पैर में इंजेक्शन के निशान मिले तो एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. जितेंद्र सिंह तोमर ने पुलिस को सूचना दी व मृतक के रूम पर पहुंचे।
डॉ. तोमर को रूम पर कुछ इंजेक्शन मिले। कुछ दवाएं भी थी जो अधिक दर्द में ही लिखी जाती हैं। इनका उपयोग नशे के लिए करने की आशंका थी। एक चम्मच पर सफेद पावडर, लाइटर, इंजेक्शन व युवक का बंद मोबाइल भी मिला। निरीक्षण में पाया कि नशे की गोलियों को कूटकर पानी में घोला और फिर इंजेक्शन में लेकर शरीर पर लगाया होगा। इसी के ओवरडोज से उसकी मौत हुई।
इस तरह का गंभीर मामला पोस्टमॉर्टम के लिए पहुंचा था, जिसमें डॉक्टर्स ने शव परीक्षण के अलावा अन्य पड़ताल कर सुलझाया। दवा को नशे के लिए इंजेक्शन में लेकर इस्तेमाल का यह पहला केस देखा है। युवाओं को चाहिए कि वह नशे से दूर रहें।- डॉ. बीके सिंह, विभागाध्यक्ष, फॉरेंसिक मेडिसिन, एमजीएम मेडिकल कॉलेज