Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जबलपुर

फर्जी दस्तावेजों से युवक बना अग्निवीर, खुलासे के बाद हुई सख्त कार्रवाई

MP News: बिहार के दानापुर में रहने वाला एक युवक फर्जी दस्तावेजों से सेना में अग्निवीर(Agniveer) बन गया। उसे ट्रेनिंग के लिए जबलपुर के ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर (जीआरसी) भेजा गया। दस्तावेजों के सत्यापन में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।

जबलपुर

Avantika Pandey

Aug 15, 2025

youth became Agniveer with fake documents
youth became Agniveer with fake documents (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

MP News: बिहार के दानापुर में रहने वाला एक युवक फर्जी दस्तावेजों से सेना में अग्निवीर बन गया। उसे ट्रेनिंग के लिए जबलपुर के ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर (जीआरसी) भेजा गया। दस्तावेजों के सत्यापन में फर्जीवाड़ा का खुलासा होने पर सेना ने उसे बर्खास्त कर दिया। उसके खिलाफ गोरखपुर थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई है। सेना ने युवक के सभी दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

आधार कार्ड में मिली गड़बड़ी

जीआरसी में आयुष्मान बने पप्पू का बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड की जांच की गई तो सेना में जमा किए गए आधार कार्ड में तो उसका नाम आयुष्मान आशीष था, जबकि अन्य दस्तावेजों में पप्पू कुमार साह दर्ज है। जांच में यह भी पता चला कि आधार कार्ड में नाम बदलने के साथ ही उसने पिता का नाम और जन्मतिथि भी बदली है। यही फर्जी दस्तावेज उसने भर्ती प्रक्रिया के दौरान जमा किए थे। इसकी सूचना सेंटर ने अलग-अलग सेना के मुयालयों और ट्रेनिंग सेंटर में दी तो उसके फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।

ये भी पढ़ें

MP के 21 पुलिसकर्मियों को सम्मान, एडीजी देशमुख-राकेश गुप्ता समेत 4 को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक
भोपाल
MP Police

दिसबर में हुआ था भर्ती

गोरखपुर पुलिस ने बताया कि बिहार के दानापुर में सेना के भर्ती कार्यालय ने दिसंबर 2024 में अग्निवीर भर्ती के लिए रैली का आयोजन किया था। इसमें पप्पू कुमार साह ने आयुष्मान आशीष के नाम के दस्तावेज पेश किए। इसके आधार पर उसका चयन अग्निवीर योजना के तहत सेना में हो गया। 30 अप्रेल को वह ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर में ट्रेनिंग के लिए पहुंचा। बैच संया आवंटित कर एक मई से उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई।

ये भी पढ़ें

MP की पहली यूनिवर्सिटी ‘दागदार’, 82 पदों पर 157 सहायक प्रोफेसरों की अवैध नियुक्ति
सागर
MP first university sagar university illegal appointment

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 11:19 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / फर्जी दस्तावेजों से युवक बना अग्निवीर, खुलासे के बाद हुई सख्त कार्रवाई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.