फर्जी दस्तावेजों से युवक बना अग्निवीर, खुलासे के बाद हुई सख्त कार्रवाई

जीआरसी में आयुष्मान बने पप्पू का बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड की जांच की गई तो सेना में जमा किए गए आधार कार्ड में तो उसका नाम आयुष्मान आशीष था, जबकि अन्य दस्तावेजों में पप्पू कुमार साह दर्ज है। जांच में यह भी पता चला कि आधार कार्ड में नाम बदलने के साथ ही उसने पिता का नाम और जन्मतिथि भी बदली है। यही फर्जी दस्तावेज उसने भर्ती प्रक्रिया के दौरान जमा किए थे। इसकी सूचना सेंटर ने अलग-अलग सेना के मुयालयों और ट्रेनिंग सेंटर में दी तो उसके फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।