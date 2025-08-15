फर्जी दस्तावेजों से युवक बना अग्निवीर, खुलासे के बाद हुई सख्त कार्रवाई

MP News: बिहार के दानापुर में रहने वाला एक युवक फर्जी दस्तावेजों से सेना में अग्निवीर बन गया। उसे ट्रेनिंग के लिए जबलपुर के ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर (जीआरसी) भेजा गया। दस्तावेजों के सत्यापन में फर्जीवाड़ा का खुलासा होने पर सेना ने उसे बर्खास्त कर दिया। उसके खिलाफ गोरखपुर थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई है। सेना ने युवक के सभी दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे हैं, जिनकी जांच की जा रही है।
जीआरसी में आयुष्मान बने पप्पू का बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड की जांच की गई तो सेना में जमा किए गए आधार कार्ड में तो उसका नाम आयुष्मान आशीष था, जबकि अन्य दस्तावेजों में पप्पू कुमार साह दर्ज है। जांच में यह भी पता चला कि आधार कार्ड में नाम बदलने के साथ ही उसने पिता का नाम और जन्मतिथि भी बदली है। यही फर्जी दस्तावेज उसने भर्ती प्रक्रिया के दौरान जमा किए थे। इसकी सूचना सेंटर ने अलग-अलग सेना के मुयालयों और ट्रेनिंग सेंटर में दी तो उसके फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ।
गोरखपुर पुलिस ने बताया कि बिहार के दानापुर में सेना के भर्ती कार्यालय ने दिसंबर 2024 में अग्निवीर भर्ती के लिए रैली का आयोजन किया था। इसमें पप्पू कुमार साह ने आयुष्मान आशीष के नाम के दस्तावेज पेश किए। इसके आधार पर उसका चयन अग्निवीर योजना के तहत सेना में हो गया। 30 अप्रेल को वह ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर जबलपुर में ट्रेनिंग के लिए पहुंचा। बैच संया आवंटित कर एक मई से उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई।