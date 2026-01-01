1 जनवरी 2026,

गुरुवार

इंदौर

मात्र 800 रु. में मिलेगा भारत-न्यूजीलैंड मैच टिकट, इस दिन से होगी बुकिंग

India vs New Zealand match: न्यूजीलैंड और भारत के बीच इंदौर में सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मैच 18 जनवरी को खेला जाएगा...

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Jan 01, 2026

India-New Zealand match

India-New Zealand match (Photo Source - Patrika)

India vs New Zealand match: अगर आप मैच देखने के शौकीन है तो ये खबर आपके काम की है। क्रिकेट प्रेमियों को जानकारी के लिए बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में होने वाले आगामी वनडे मैच के लिए मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एमपीसीए) ने टिकट बिक्री की तारीख और टिकटों के कीमत की घोषणा कर दी है।

मैच का आनंद लेने वालों को इस बार ज्यादा कीमत चुकानी होगी। बता दें कि न्यूजीलैंड और भारत के बीच इंदौर में सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मैच 18 जनवरी को खेला जाएगा। एकदिवसीय मैच के लिए टिकटों की बिक्री 3 जनवरी सुबह पांच बजे से शुरू होगी।

ऐसी रहेगी टिकट दर

साउथ पैवेलियन (लोअर)- 5,500 रुपए

साउथ पैवेलियन (फर्स्ट फ्लोर)- 7000 रुपए

साउथ पैवेलियन (सेकंड फ्लोर)- 6500 रुपए

साउथ पैवेलियन (थर्ड फ्लोर)- 5000 रुपए

ईस्ट स्टैंड (लोअर चेयर)- 800 रुपए

ईस्ट स्टैंड फर्स्ट फ्लोर प्रीमियम- 1250 रुपए

ईस्ट स्टैंड फर्स्ट फ्लोर रेग्लुयलर- 1100 रुपए

ईस्टस्टैंड सेकंड फ्लोर- 1000 रुपए

वेस्ट स्टैंड लोअर चेयर- 900 रुपए

वेस्ट स्टैंड फर्स्ट फ्लोर प्रीमियर- 1500

कैसे बुक होंगे टिकट

बता दें कि सभी टिकट ऑनलाइन बुक होंगे, जो दर्शकों को ऑनलाइन टिकट एजेंसी द्वारा कूरियर के माध्यम से घर तक डिलीवर होंगे। इस मैच में सबसे सस्ता टिकट 800 रुपए व सबसे महंगा टिकट 7 हजार रुपए का होगा। यह 8वां वनडे मुकाबला होगा, जो होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। यह टिकट डब्ल्यूडब्ल्यू. डिस्ट्रिक. इन साइट पर उपलब्ध होंगे। तीन वर्ष से अधिक आयु के बच्चे को टिकट के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा। सीरीज के पहले दो मैच 11 जनवरी को बड़ौदा में और 14 जनवरी को राजकोट में खेले जाने हैं।

बच्चों का लगेगा टिकट

वनडे मुकाबले को देखने के लिए एक बार में एक व्यक्ति अधिकतम चार टिकट ही खरीद सकेगा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने के बाद कूरियर के द्वारा प्रशंसक तक टिकट पहुंचाया जाएगा। तीन वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी टिकट लगेगा और उन्हें स्टेडियम में अलग सीट उपलब्ध कराई जाएगी।

Published on:

01 Jan 2026 01:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / मात्र 800 रु. में मिलेगा भारत-न्यूजीलैंड मैच टिकट, इस दिन से होगी बुकिंग

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

